На Полтавщині оголосили день жалоби через атаку Росії по Києву

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Область вшановує памʼять загиблих під час терористичного удару 31 липня

1 серпня на Полтавщині оголосили день жалоби у зв’язку з масштабною ракетною атакою Росії на Київ, яка забрала життя мирних людей. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.

«Жителі області у скорботі разом із Києвом. Жахлива підла терористична атака росії вкотре забрала життя наших людей. Трагедія відгукується у серцях всіх українців. Співчуваємо рідним та близьким. Вічна памʼять загиблим», — йдеться в повідомленні.

На знак скорботи на будівлях органів влади мають приспустити державні прапори, скасувати розважальні заходи та трансляції розважального контенту.