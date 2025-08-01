На Полтавщині оголосили день жалоби через атаку Росії по Києву

1 серпня на Полтавщині оголосили день жалоби у зв’язку з масштабною ракетною атакою Росії на Київ, яка забрала життя мирних людей. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.
На знак скорботи на будівлях органів влади мають приспустити державні прапори, скасувати розважальні заходи та трансляції розважального контенту.
Відмітимо, що станом на 9.50, прапори білля райвійськадміністрації вже приспустили, а біля міської ради — ні.
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