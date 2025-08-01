Україна збільшила оборонний бюджет на понад 412 мільярдів гривень

Президент Володимир Зеленський підписав закон №13573, який передбачає додаткове фінансування оборонного сектору на понад 412 млрд грн. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Згідно з пояснювальною запискою, видатки на національну безпеку та оборону збільшують на 412,3 млрд грн. Із них 401,6 млрд грн передбачено з загального фонду, ще майже 10,8 млрд — із спеціального.
Гроші з загального фонду розподілять так:
Ці кошти підуть на посилення спроможностей сил оборони на тлі триваючої агресії з боку Росії.
Нагадаємо, що раніше Зеленський підписав закон, який дозволяє проходити військову службу за контрактом людям старше 60 років.
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