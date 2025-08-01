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Україна збільшила оборонний бюджет на понад 412 мільярдів гривень

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 135

 Видатки на ЗСУ, МВС та інші силові структури суттєво зростуть

Президент Володимир Зеленський підписав закон №13573, який передбачає додаткове фінансування оборонного сектору на понад 412 млрд грн. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Згідно з пояснювальною запискою, видатки на національну безпеку та оборону збільшують на 412,3 млрд грн. Із них 401,6 млрд грн передбачено з загального фонду, ще майже 10,8 млрд — із спеціального.

Гроші з загального фонду розподілять так:

  • Міністерство оборони (разом із Держспецтрансслужбою) — 310,8 млрд грн,
  • Система МВС (Держприкордонслужба, Нацполіція, Нацгвардія) — 84,1 млрд грн,
  • Служба безпеки України — 1,56 млрд грн,
  • Головне управління розвідки Міноборони — 4,54 млрд грн,
  • Адміністрація Держспецзв’язку — 64,5 млн грн,
  • Управління держохорони — 505 млн грн.

Ці кошти підуть на посилення спроможностей сил оборони на тлі триваючої агресії з боку Росії.

Нагадаємо, що раніше Зеленський підписав закон, який дозволяє проходити військову службу за контрактом людям старше 60 років.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Офіс Президента України
Теги: Міноборони Володимир Зеленський бюджет
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