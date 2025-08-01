«Дослухалися до пасажирів»: УЗ внесла зміни в пілот з верифікацією через Дія.Підпис

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 0

Укрзалізниця дослухалася до пасажирів і змінила кількість рейсів, для яких у тестовому режимі з 1 серпня вводиться верифікація через Дія.Підпис під час купівлі або повернення квитків. Про це повідомила пресслужба компанії.

Тестову верифікацію впроваджують для боротьби з квитковими спекулянтами. Її застосують для таких маршрутів:

№29/30 Київ — Ужгород,

№12 Львів — Одеса,

№27/28 Київ — Чоп.

Щоби придбати або повернути квитки на ці потяги, пасажири мають верифікувати акаунт у застосунку Укрзалізниці через Дія.Підпис.

Для пасажирів, які не мають сучасного паспорта або не можуть його оновити, квитки залишають доступними у кількох касах:

Чоп — каса №2,

Ужгород — каса №2,

Львів — каса №1,

Одеса — каси №14 та №2,

Київ — каси №21 та №22.

В Укрзалізниці зазначили, що пілотний проєкт аналізуватимуть і за його результатами вирішать, чи поширювати верифікацію на інші рейси.

Раніше верифікацію планували запровадити на 5 поїздів і скасувати їх продаж квитків у касах.