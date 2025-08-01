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«Дослухалися до пасажирів»: УЗ внесла зміни в пілот з верифікацією через Дія.Підпис

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 0

 Кількість поїздів з верифікацією зменшили до трьох

Укрзалізниця дослухалася до пасажирів і змінила кількість рейсів, для яких у тестовому режимі з 1 серпня вводиться верифікація через Дія.Підпис під час купівлі або повернення квитків. Про це повідомила пресслужба компанії.

Тестову верифікацію впроваджують для боротьби з квитковими спекулянтами. Її застосують для таких маршрутів:

  • №29/30 Київ — Ужгород,

  • №12 Львів — Одеса,

  • №27/28 Київ — Чоп.

Щоби придбати або повернути квитки на ці потяги, пасажири мають верифікувати акаунт у застосунку Укрзалізниці через Дія.Підпис.

Для пасажирів, які не мають сучасного паспорта або не можуть його оновити, квитки залишають доступними у кількох касах:

  • Чоп — каса №2,

  • Ужгород — каса №2,

  • Львів — каса №1,

  • Одеса — каси №14 та №2,

  • Київ — каси №21 та №22.

В Укрзалізниці зазначили, що пілотний проєкт аналізуватимуть і за його результатами вирішать, чи поширювати верифікацію на інші рейси.

Раніше верифікацію планували запровадити на 5 поїздів і скасувати їх продаж квитків у касах.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця квитки Дія.Підпис
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