«Дослухалися до пасажирів»: УЗ внесла зміни в пілот з верифікацією через Дія.Підпис

Укрзалізниця дослухалася до пасажирів і змінила кількість рейсів, для яких у тестовому режимі з 1 серпня вводиться верифікація через Дія.Підпис під час купівлі або повернення квитків. Про це повідомила пресслужба компанії.
Тестову верифікацію впроваджують для боротьби з квитковими спекулянтами. Її застосують для таких маршрутів:
№29/30 Київ — Ужгород,
№12 Львів — Одеса,
№27/28 Київ — Чоп.
Щоби придбати або повернути квитки на ці потяги, пасажири мають верифікувати акаунт у застосунку Укрзалізниці через Дія.Підпис.
Для пасажирів, які не мають сучасного паспорта або не можуть його оновити, квитки залишають доступними у кількох касах:
Чоп — каса №2,
Ужгород — каса №2,
Львів — каса №1,
Одеса — каси №14 та №2,
Київ — каси №21 та №22.
В Укрзалізниці зазначили, що пілотний проєкт аналізуватимуть і за його результатами вирішать, чи поширювати верифікацію на інші рейси.
Раніше верифікацію планували запровадити на 5 поїздів і скасувати їх продаж квитків у касах.
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