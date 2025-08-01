У липні в Кременчуці встановили майже 1,5 тисячі багатотарифних лічильників електроенергії: кому встановлять у серпні

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Загалом на Полтавщині у липні встановили понад 2-х тисяч багатотарифних лічильників електроенергії

У рамках Інвестиційної програми 2025 року, АТ «Полтаваобленерго» продовжує замінювати споживачам однотарифні електролічильники на сучасні багатотарифні з можливістю розрахунків за зонами доби (день/ніч). Загалом у липні на Полтавщині встановили понад 2 349 багатотарифних лічильників електроенергії. Про це повідомила пресслужба компанії.

З них у Полтаві було встановлено 904 лічильників, а у Кременчуці – 1 445.

АТ «Полтаваобленерго» проанонсувало адреси, за якими у Полтаві та Кременчуці у серпні будуть вставлені нові лічильники електричної енергії, та дати встановлення. У Кременчуці це 12 багатоквартирних будинків: