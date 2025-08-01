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У липні в Кременчуці встановили майже 1,5 тисячі багатотарифних лічильників електроенергії: кому встановлять у серпні

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 189

 

Загалом на Полтавщині у липні встановили понад 2-х тисяч багатотарифних лічильників електроенергії

У рамках Інвестиційної програми 2025 року, АТ «Полтаваобленерго» продовжує замінювати споживачам однотарифні електролічильники на сучасні багатотарифні з можливістю розрахунків за зонами доби (день/ніч). Загалом у липні на Полтавщині встановили понад 2 349 багатотарифних лічильників електроенергії. Про це повідомила пресслужба компанії.

З них у Полтаві було встановлено 904 лічильників, а у Кременчуці – 1 445.

АТ «Полтаваобленерго» проанонсувало адреси, за якими у Полтаві та Кременчуці у серпні будуть вставлені нові лічильники електричної енергії, та дати встановлення. У Кременчуці це 12 багатоквартирних будинків:

  • вул. Богаєвського,7 та Шевченка, 51 – з 1 квітня по 6 серпня 2025 року
  • вул. Покровська,22 та Шевченка, 9 – 7-8 серпня 2025 року
  • вул. Чумацький Шлях, 1-А, 3 - 11-15 серпня 2025 року
  • квт 274, буд. 1, буд. 9 - 18-20 серпня 2025 року
  • провул. Княжий, 16 - 21-22 серпня 2025 року
  • вул. Лесі Українки, 63, 66, 72 - 25-29 серпня 2025 року.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго лічильники Кременчук електроенергія
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