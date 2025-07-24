На пляжах Кременчука рівень мікробіологічної забрудненості води перевищує норму у 2-13 разів

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 102 Коментарів: 1

Санлікарі не рекомендують купатися в відкритих водоймах міста

Кременчуцький МВПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» повідомляє, що за результатами останніх лабораторних досліджень, проведених 24 липня, показники мікробіологічної забрудненості води пляжів «Центральний» та в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» не відповідають санітарно — гігієнічним вимогам.

Індекс лактозо-позитивної кишкової палички (ЛКП) у воді Дніпра на пляжі «Центральний» — на початку та в кінці — становить 23 000 (при нормативному 10 000).

А індекс ЛКП у воді річки Сухий Кагамлик на пляжі в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» становить 130 000, що у 13 разів вище норми!

Кишкові ентерококи та Е.coli у досліджених зразках річкової води не виявлені.

З метою недопущення виникнення масових інфекційних захворювань під час відпочинку біля води, санлікарі не рекомендують купатися на пляжах міста. А також закликають не користуватися іншими невстановленими місцями відпочинку, перш для все для купання.

Нагадаємо, купальний сезон у Кременчуці стартував з 1 червня. Цьогоріч на місцевих пляжах працюють 10 рятувальних постів.