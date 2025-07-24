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Підготовка до опалювального сезону: чи забезпечені комунальні підприємства та заклади Кременчука генераторами

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 104

 

Укриття для дитсадка №32 буде введене в експлуатацію на наступному тижні

На засіданні депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту та зв’язку, яке відбулося 24 липня, розглядалося питання підготовки міста та опалювального сезону. Заступник міського голови Іван Москалик розповів про забезпечення комунальних підприємств, лікарень та закладів освіти Кременчука генераторами.

За його словами, критична інфраструктура КП «Теплоенерго» забезпечена генераторами на 100%. Рівень забезпечення по КП «Кременчукводоканал» — 65-67%. По закладах охорони здоров’я оснащеність генераторами складає 95,3%.

Усі укриття, які функціонують у закладах шкільної та дошкільної освіти, також забезпечені генераторами.

— Щодо останнього укриття, яке буде використовуватися дитсадком № 32 на вулиці Шевченка, 64. Воно вже майже на виході — наразі готуються документи, які дозволяють ввести його в експлуатацію. Думаю, що протягом наступного тижня питання початку експлуатації цього укриття буде вирішено, — повідомив Іван Москалик.

Нагадаємо, у мерії Кременчука сьогодні обговорили хід підготовки до осінньо-зимового періоду, а також розповіли, чи зміняться тарифи на опалення для населення та малого бізнесу

Заступник міського голови Іван Москалик повідомив де проводять, де планують та коли закінчать ремонти доріг у Кременчуці.

Крім того, на засіданні депутатської комісії розглянули ситуацію навколо гуртожитку по проспекту Лесі Українки, 28. Йдеться про будівлю 1964 року забудови, де, за словами чиновників, наразі критичний стан інженерних мереж та велика заборгованість мешканців.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада депутатська комісія генератори укриття Москалик
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