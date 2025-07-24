Гуртожиток на Лесі Українки у Кременчуці — борги, аварійний стан і невиконані обіцянки

Сьогодні, 12:17 Переглядів: 417

У Кременчуці гуртожиток на Лесі Українки, 28 перебуває в критичному стані: заборгованість мешканців перевищує 1 млн грн, інженерні мережі аварійні, а проєкти реконструкції не реалізували. У міськраді обговорюють ситуацію, проте мешканці не бачать реальних дій

Під час засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради 24 липня розглянули ситуацію навколо гуртожитку по проспекту Лесі Українки, 28. Йдеться про будівлю 1964 року забудови, де, за словами чиновників, наразі критичний стан інженерних мереж та велика заборгованість мешканців.

Як повідомив заступник міського голови Іван Москалик, будівля перебуває у складному технічному стані, попри те, що у 2018 році проводили технічне обстеження, а в 2019 році виконали ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання.

Проте нині ситуація залишається критичною: заборгованість перед постачальниками послуг перевищує 1 мільйон гривень. Зокрема:

ПОКВПТГ — 480 тис. грн (опалення та гаряча вода),

— 480 тис. грн (опалення та гаряча вода), ТОВ «ЖРБС» — понад 223 тис. грн,

— понад 223 тис. грн, КП «КВК» — 170 тис. грн (водопостачання та каналізація),

— 170 тис. грн (водопостачання та каналізація), КП КАТП 1628 — понад 126 тис. грн (вивезення сміття), при цьому за червень сплатила лише одна кімната.

«Мешканці фактично не платять за послуги, тому управляюча компанія працює в збиток, а підтримка будинку — на межі», — прокоментував Москалик.

Крім того, частина приміщень на першому поверсі нежитлова — раніше там розміщувалися підрозділи поліції. У міськвиконкомі кажуть, що мали намір реконструювати цю частину для розміщення внутрішньо переміщених осіб, але через технічний стан і поведінку мешканців проєкт наразі не реалізували.

За словами чиновників, 69% приміщень у гуртожитку вже приватизовані, що ускладнює можливість централізованого управління та ремонту.

Нагадаємо, що до редакції звернулись мешканці бкдинку. За їх словами, приміщення перебуває в аварійному стані, який чим далі — тим тільки гіршає. Кілька років тому міська влада обіцяла реконструювати його із залученням коштів Українського фонду соціальних інвестицій за сприяння та фінансової підтримки уряду Німеччини. Проте далі обіцянок справа так і не зайшла: