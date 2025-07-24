28 липня стане Днем памʼяті загиблих українських військовополонених та цивільних

Верховна Рада постановила щороку 28 липня вшановувати памʼять військовополонених та цивільних, які загинули в полоні або були закатовані. Саме цього дня 2022 року стався теракт в Оленівці
Верховна Рада ухвалила постанову, якою встановила 28 липня Днем памʼяті українських захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які загинули, були закатовані чи страчені в полоні.
Постанову № 10188 підписав голова парламенту Руслан Стефанчук 23 липня.
В ніч проти 29 липня 2022 року в колонії окупованої Оленівки стався теракт: внаслідок удару, ймовірно з термобаричної зброї, загинули щонайменше 53 українських військовополонених, більшість — з «Азовсталі». Ще близько 130 людей зазнали поранень.
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