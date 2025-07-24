У Полтаві в ставку знайшли тіло 15-річної дівчини: поліція з’ясовує обставини трагедії

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 416

23 липня близько 18.30 у Полтаві неподалік вулиці Агітаційної дістали тіло дитини з водойми, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Правоохоронці встановили, що загиблою є 15-річна дівчина (2009 року народження). Для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з позначкою «нещасний випадок». Слідчі з’ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, що у Кременчуці 8-річний хлопчик травмувався, стрибаючи з пірсу.