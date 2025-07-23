«Стан будинку — критичний»: мешканці малосімейки на Молодіжному вже кілька років не можуть дочекатися обіцяного від міської влади ремонту

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 366

Жителі будинку на проспекті Лесі Українки, 28 у Кременчуці б’ють на сполох: за їх словами, приміщення перебуває в аварійному стані, який чим далі — тим тільки гіршає. Кілька років тому міська влада обіцяла реконструювати його із залученням коштів Українського фонду соціальних інвестицій за сприяння та фінансової підтримки уряду Німеччини. Проте далі обіцянок справа так і не зайшла

Вибиті вікна, потріскані стіни, щури на першому поверсі. І це далеко не увесь перелік труднощів, з якими щоденно змушені стикатися жителі будинку № 28 на проспекті Лесі Українки. Кілька років тому будівля потрапила під проєкт реконструкції у співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій за фінансування німецького уряду через банк розвитку KFW. Але обіцяного ремонту будинок так і не дочекався…

«Багато років обіцяють — і нічого…»

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» знову звернулася місцева мешканка Світлана Писанка. Вона має кімнату у цьому будинку, але через його аварійний стан була змушена переїхати. У жінки інвалідність II групи, і з часом жити там стало просто небезпечно для її життя.

— Оскільки я погано ходжу, мене діти забрали, бо там дуже погана підлога — одні дірки, як їдеш до ванної і туалету.

Жінка бідкається: зверталися постійно, куди тільки можна, приїздив міський голова із телебаченням. Але, за її словами, «познімали — і далі діло не пішло». До того ж, як стверджує пані Світлана, у будинку багато вільних кімнат, куди можна було б заселити внутрішньо переміщених осіб. Але через такий аварійний стан ніхто просто не хоче там жити.

— Дуже хочеться, щоб зробили ремонт і ми там і надалі жили. А то будинок просто дійсно скоро впаде. І виставляють же, що роблять ремонти й на Гвардійській (зараз — Героїв УПА, ред.), а нам багато років тільки обіцяють — і більше нічого… — у розпачі додає жінка.

Пані Світлана надіслала до редакції минулорічні фото та відео з будинку, тому ми поїхали туди, аби на власні очі переконатися, у якому стані він знаходиться.

«Знести — простіше…»

Ми потрапили до одного з двох під’їздів будинку. Жителі провели нам таку собі екскурсію першим та другим поверхом — показали кухню, вбиральні та ванну, розповіли про побутові проблеми та життя у таких умовах.

Комісії постійно приїжджають, але далі нічого не робиться, — розповідає місцева мешканка.

— У ванній таке враження, що стіна скоро впаде. Стіни тріскаються, сиплеться штукатурка. Особливо, коли вибухи були останні — то це гірше стало.

Цьогоріч мешканці власним коштом труїли тараканів та щурів — поки немає, але хтозна, чи надовго, продовжує жінка.

— А так щури і на першому поверсі в кухні бігали навіть…

У жахливому стані і сантехніка, але попри те, що будинок перебуває у комунальній власності і відповідно ремонтувати його має місто, ніякого результату від звернень не було. Тож усе доводиться робити власними силами — настільки тих сил вистачає. А ще — власних грошей. Як могли, ремонтували і сантехніку, і кухню — але «здвигів» ніяких…

— Навіть якщо ми викликаємо «аварійку», вони до нас їхати не хочуть. У нас завжди проблеми із сантехнікою. Але вони знають, який тут обсяг роботи, тому й не їдуть сюди, — розповідає жителька другого поверху будинку.

— Його знести — простіше, ніж відремонтувати, — спересердя каже іще одна жителька першого поверху, яка не захотіла коментувати ситуацію на камеру.

Загалом на кожному поверсі будинку знаходиться 12 кімнат. На їх жителів припадає 2 кухні, 3 санвузли та 1 ванна кімната.

На одному з поверхів заселені практично усі кімнати, на іншому — більша частина кімнат пустує.

— Я цією кухнею користуюся одна. Невже у мене вистачить сил і грошей зробити в ній хоча б мінімальний ремонт? — каже жителька другого поверху.

Що каже влада

Під час відвідин будинку із представниками Українського фонду соціальних інвестицій міський голова Кременчука Віталій Малецький розповідав, що реконструкція приміщення мала відбуватися у співфінансуванні із міським бюджетом. Зокрема, на себе місто обіцяло взяти заміну усіх зовнішніх комунікацій та благоустрій прилеглих територій. Мова йде про ремонт внутрішньоквартальних доріг, який ми, до слова, не побачили.

Світлана Писанка вперше звернулася до нас у травні минулого року. Тоді ми поцікавилися у міського голови, яка ситуація із обіцяною реконструкцією будинку.

Під час засідань одного із виконавчих комітетів Віталій Малецький відповів, що Кременчук не отримав гроші від держави на проведення реконструкції.

— Фінансування від держави немає, відповідно частки від міста немає, — сказав тоді міський голова.

А ще наприкінці грудня 2023 року місто зменшило фінансування на ремонт цього будинку на 10,6 млн грн.

Яка ж ситуація у цьому році? Ми звернулися на офіційним коментарем до керівниці КЖЕП «Автозаводське» Оксани Кійло, адже будинок безпосередньо перебуває на їхньому балансі, а також до директора департаменту житлово-комунального господарства Івана Москалика. Проте на момент публікації матеріалу відповіді редакція так і не отримала.

Як тільки у нас з’явиться офіційний коментар від уповноважених осіб, ми обов’язково опублікуємо його.

А поки мешканці будинку й надалі лишаються жити у жахливих умовах. Бо вже зневірилися чекати від когось допомоги та підтримки…