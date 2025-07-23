Жителі будинку на проспекті Лесі Українки, 28 у Кременчуці б’ють на сполох: за їх словами, приміщення перебуває в аварійному стані, який чим далі — тим тільки гіршає. Кілька років тому міська влада обіцяла реконструювати його із залученням коштів Українського фонду соціальних інвестицій за сприяння та фінансової підтримки уряду Німеччини. Проте далі обіцянок справа так і не зайшла
Вибиті вікна, потріскані стіни, щури на першому поверсі. І це далеко не увесь перелік труднощів, з якими щоденно змушені стикатися жителі будинку № 28 на проспекті Лесі Українки. Кілька років тому будівля потрапила під проєкт реконструкції у співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій за фінансування німецького уряду через банк розвитку KFW. Але обіцяного ремонту будинок так і не дочекався…
До редакції «Кременчуцького Телеграфа» знову звернулася місцева мешканка Світлана Писанка. Вона має кімнату у цьому будинку, але через його аварійний стан була змушена переїхати. У жінки інвалідність II групи, і з часом жити там стало просто небезпечно для її життя.
Жінка бідкається: зверталися постійно, куди тільки можна, приїздив міський голова із телебаченням. Але, за її словами, «познімали — і далі діло не пішло». До того ж, як стверджує пані Світлана, у будинку багато вільних кімнат, куди можна було б заселити внутрішньо переміщених осіб. Але через такий аварійний стан ніхто просто не хоче там жити.
Пані Світлана надіслала до редакції минулорічні фото та відео з будинку, тому ми поїхали туди, аби на власні очі переконатися, у якому стані він знаходиться.
Ми потрапили до одного з двох під’їздів будинку. Жителі провели нам таку собі екскурсію першим та другим поверхом — показали кухню, вбиральні та ванну, розповіли про побутові проблеми та життя у таких умовах.
Комісії постійно приїжджають, але далі нічого не робиться, — розповідає місцева мешканка.
Цьогоріч мешканці власним коштом труїли тараканів та щурів — поки немає, але хтозна, чи надовго, продовжує жінка.
У жахливому стані і сантехніка, але попри те, що будинок перебуває у комунальній власності і відповідно ремонтувати його має місто, ніякого результату від звернень не було. Тож усе доводиться робити власними силами — настільки тих сил вистачає. А ще — власних грошей. Як могли, ремонтували і сантехніку, і кухню — але «здвигів» ніяких…
Загалом на кожному поверсі будинку знаходиться 12 кімнат. На їх жителів припадає 2 кухні, 3 санвузли та 1 ванна кімната.
На одному з поверхів заселені практично усі кімнати, на іншому — більша частина кімнат пустує.
Під час відвідин будинку із представниками Українського фонду соціальних інвестицій міський голова Кременчука Віталій Малецький розповідав, що реконструкція приміщення мала відбуватися у співфінансуванні із міським бюджетом. Зокрема, на себе місто обіцяло взяти заміну усіх зовнішніх комунікацій та благоустрій прилеглих територій. Мова йде про ремонт внутрішньоквартальних доріг, який ми, до слова, не побачили.
Світлана Писанка вперше звернулася до нас у травні минулого року. Тоді ми поцікавилися у міського голови, яка ситуація із обіцяною реконструкцією будинку.
Під час засідань одного із виконавчих комітетів Віталій Малецький відповів, що Кременчук не отримав гроші від держави на проведення реконструкції.
А ще наприкінці грудня 2023 року місто зменшило фінансування на ремонт цього будинку на 10,6 млн грн.
Яка ж ситуація у цьому році? Ми звернулися на офіційним коментарем до керівниці КЖЕП «Автозаводське» Оксани Кійло, адже будинок безпосередньо перебуває на їхньому балансі, а також до директора департаменту житлово-комунального господарства Івана Москалика. Проте на момент публікації матеріалу відповіді редакція так і не отримала.
Як тільки у нас з’явиться офіційний коментар від уповноважених осіб, ми обов’язково опублікуємо його.
А поки мешканці будинку й надалі лишаються жити у жахливих умовах. Бо вже зневірилися чекати від когось допомоги та підтримки…
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.