У мерії Кременчука обговорили хід підготовки до осінньо-зимового періоду: де провели гідравлічні випробування

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Сьогодні, 24 липня, на засіданні постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку заступник міського голови Іван Москалик розповів про підготовки міста до осінньо-зимового періоду. Напередодні засідання комісії відбулося засідання штабу підготовки до зимового опалювального сезону під головуванням міського голови та за участі керівників усіх комунальних підприємств Кременчука. Отже, Іван Москалик розповів депутатом те, що обговорювалося на засіданні цього штабу.

За його словами, в ході підготовки міста було певне відставання від графіка робіт через передачу майнових прав від попереднього виконавця послуг («Полтаватеплоенерго») до нового. Але зараз графік вдається наздогнати. Наразі у місті проводять гідравлічні випробування у різних районах, зокрема в нагірній та центральній частині міста, а також на Молодіжному. Також проводиться ліквідація виявлених дефектів в районі вулиці Київська.

Іван Москалик також розповів про підготовку до опалювального сезону правобережжя Кременчука.

— Правий берег в цьому році передбачає дуже великі зміни і заміну тепломереж великими ділянками. Тому зараз у нас перекрита ділянка по вулиці Бончука, те «Теплоенерго» міняє свою магістральну теплову мережу, — розповів він.

У Кременчуці також продовжується реалізація великого проєкту з будівництва нових генеруючих потужностей.

Заступник міського голови зауважив, що не має застережень щодо підготовки Кременчука до зимового періоду.

— На сьогодні у мене не виникає якихось застережень щодо ґрунтовної підготовки й щодо готовності міста до наступного опалювального періоду, — заявив Іван Москалик.

Він також повідомив, що міський голова призначив чергове засідання штабу з підготовки до опалювального періоду на 20 серпня. На цьому засіданні буде розглядатися готовність комунальних підприємств, зокрема до експлуатації автошляхів та доріг міста під час зими.

Нагадаємо, на засіданні цієї депутатської комісії також розглянули ситуацію навколо гуртожитку по проспекту Лесі Українки, 28. Йдеться про будівлю 1964 року забудови, де, за словами чиновників, наразі критичний стан інженерних мереж та велика заборгованість мешканців.