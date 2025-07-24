У Кременчуці школи отримають по 100 тисяч гривень: у мерії пояснили, куди підуть гроші

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 55

Кременчуцький виконавчий комітет готує проєкт рішення про виділення по 100 тисяч гривень для усіх шкіл громади. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконкому 24 липня.

За його словами, гроші мають піти на підготовку до нового навчального року — «це на фарбу, на матеріали, на кошик для амброзії, на все інше».

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року вдвічі зросте щомісячна доплата вчителям за особливі умови праці — з 1 300 до 2 600 гривень.