Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 18:28 Переглядів: 124

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У п'ятницю, 25 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.00 до 18.00:

  • вул. Бажана, 2, 14, 17

  • вул. Барвінкова, 1–68

  • вул. Б.Урбанського, 15–34

  • вул. Б.Чичибабіна, 1–67

  • вул. Бузкова, 1–56

  • вул. В.Баранова, 3–13

  • вул. В.Винниченка, 11/28–78

  • вул. В.Кришталя, 1–95А

  • вул. В.Симоненка, 1–112

  • вул. Газопровідна, 4–30

  • вул. Гетьманська, 8, 43

  • вул. Глобинський, 1/4–41А

  • вул. Горліса-Горського, 3А

  • вул. Гурамішвілі, 2–8

  • вул. Д.Апостола, 1/25–12

  • вул. Д.Галицького, 6–67

  • вул. Експресівська, 1–80

  • вул. І.Нагнібіди, 1–64

  • вул. І.Сікорського, 1–57

  • вул. Караванний, 35–53

  • вул. Кармелюка, 2, 4

  • вул. Кобзарська, 2–27/74

  • вул. Козацька, 3–26/24

  • вул. Комишанська, 2

  • вул. Кропивницького, 1–66/2

  • вул. М.Вовчка, 2–34

  • вул. М.Грушевського, 3–7

  • вул. М.Калачевського, 3–10

  • вул. М.Міхновського, 1–57

  • вул. Мрії, 8, 10

  • вул. Н.Крюкової, 17

  • вул. Новомиргородська, 2–52

  • вул. О.Пчілки, 2А–23

  • вул. О.Чайки, 1, 29

  • вул. П-ка Коваленка, 4

  • вул. П.Оксанченка, 1–69

  • вул. Полтавський, 3–20А

  • вул. Правди, 1А–19

  • пр.А.Ізюмова, 1–25

  • просп. Лесі Українки, 96

  • просп. Полтавський, 13–275

  • вул. Размислова, 2–16, 3–40

  • вул. Ракетна, 1–27

  • вул. Рокитнянська, 1–39

  • вул. С.Кульчинського, 1/47–6

  • вул. С.Наливайка, 2–18/27

  • вул. Сосновська, 1/19–49

  • туп. Айвазовського, 1–21

  • туп. Фізкультурний, 1

  • туп. Чайковського, 1–95А

  • туп. Я.Петруся, 3–22, 3–130

  • вул. А.Ізюмова, 1А–46

  • пров. А.Ізюмова, 3–14

  • пров. Газопровідний, 1–11

  • пров. Г.Ашкаренка, 1–7/71

  • пров. Ємельяненка, 3.

З 5.30 до 18.00:

  • вул. Республіканська, 63–73.

З 8.00 до 16.00:

  • вул. Бажана, 2, 14, 17

  • вул. Івана Нагнібіди, 1–64

  • вул. Ігоря Сікорського, 8, 8/59, 26, 28

  • вул. Кобзарська, 2–21/15

  • вул. Миколи Міхновського, 1–57

  • вул. Правди, 1А–19

  • вул. Ракетна, 1–18

  • вул. Фізкультурний, 1

  • вул. Хімічна, 2Б–83

  • пров. Князя Вітовта, 1А–19

  • туп. Бажана, 2–14.

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Героїв Маріуполя, 9–29

  • вул. Зарічна, 1/9–78/279, 6, 12, 16

  • вул. Залізнична, 21–81

  • вул. Кагамлицька, 1/18–66

  • вул. Київська, 64–80, 121 (м. Кременчук)

  • вул. Миколи Кучми, 1/4–54

  • вул. Новокагамлицька, 25–45

  • вул. Олександра Білаша, 8А

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Полковника Оксанченка, 1А–22

  • вул. Приозерна, 3–7

  • вул. Протічний, туп., 3, 4, 6

  • вул. Редутна, 8, 27–48А

  • просп. Свободи, 26/41, 52

  • вул. Соломії Крушельницької, 113–137А

  • вул. Сержанта Мельничука, 78–195, 184–231, 267–291

  • вул. Фурштадська, 1–19/25

  • вул. Христини Пекарчук, 5–26/2

  • вул. Цегельна, 1–36

  • вул. Червона Гірка, 23

  • вул. Чередницька, 116А, 56

  • вул. Юрія Руфа, 17/1, 39, 108–177/1

  • вул. Європейська, 60А

  • пров. Абрикосовий, 1–21А

  • пров. Архипа Тесленка, 2

  • пров. Арсенальний, 13–62

  • пров. Будівельний, 4, 7

  • пров. Василя Стефаника, 1/3–53/289

  • пров. Веселий, 10

  • пров. Володимира Сосюри, 5, 7А

  • пров. Залізничний, 2/14–25/24

  • пров. Івана Котляревського, 1–17

  • пров. Івана Підкови, 1/67

  • пров. Кагамлицький, 2–18

  • пров. Капітана Мехеди, 1–37/273

  • пров. Міклухо-Маклая, 1–22

  • пров. Північний, 1А–26

  • пров. Приозерний, 3/9–36/40

  • пров. Робітничий, 3–27

  • пров. Сивашський, 2В–30/4

  • пров. Сінний, 2–30, 3–14/1

  • пров. Сковороди, 2–8

  • пров. Столярний, 32, 43–57

  • пров. Танковий, 2/9–20

  • пров. Токарний, 3–26/14

  • пров. Уласа Самчука, 18–32

  • пров. Чередницький, 5–8

  • туп. 1-й Деповський, 3–8

  • туп. 2-й Деповський, 3–7

  • туп. Проточний, 5–38/32.

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24

  • вул. Євгена Коновальця, 5/1–15/8

  • вул. Іллі Ткаченка, 1/22–21

  • вул. Мане-Каца, 11

  • вул. Марусі Чурай, 13

  • вул. Небесної Сотні, 60, 64/2

  • вул. Недогарська, 3

  • вул. Нова, 2/1–14/16

  • вул. Садова, 4–16

  • пров. Богдана Хмельницького, 3

  • пров. Сумський, 3–12

  • пров. Черкаський, 3–16

  • пров. Чорнобаївський, 11

  • пров. Щемилівський, 19, 19А.

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • вул. Київська, 64–80, 121 (м. Кременчук)

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • вул. Академіка Герасимовича, 171

  • туп. Урожайний, 2

  • просп. Полтавський, 277–281

  • пров. Веселий, 10

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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