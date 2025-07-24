Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У п'ятницю, 25 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Бажана, 2, 14, 17
вул. Барвінкова, 1–68
вул. Б.Урбанського, 15–34
вул. Б.Чичибабіна, 1–67
вул. Бузкова, 1–56
вул. В.Баранова, 3–13
вул. В.Винниченка, 11/28–78
вул. В.Кришталя, 1–95А
вул. В.Симоненка, 1–112
вул. Газопровідна, 4–30
вул. Гетьманська, 8, 43
вул. Глобинський, 1/4–41А
вул. Горліса-Горського, 3А
вул. Гурамішвілі, 2–8
вул. Д.Апостола, 1/25–12
вул. Д.Галицького, 6–67
вул. Експресівська, 1–80
вул. І.Нагнібіди, 1–64
вул. І.Сікорського, 1–57
вул. Караванний, 35–53
вул. Кармелюка, 2, 4
вул. Кобзарська, 2–27/74
вул. Козацька, 3–26/24
вул. Комишанська, 2
вул. Кропивницького, 1–66/2
вул. М.Вовчка, 2–34
вул. М.Грушевського, 3–7
вул. М.Калачевського, 3–10
вул. М.Міхновського, 1–57
вул. Мрії, 8, 10
вул. Н.Крюкової, 17
вул. Новомиргородська, 2–52
вул. О.Пчілки, 2А–23
вул. О.Чайки, 1, 29
вул. П-ка Коваленка, 4
вул. П.Оксанченка, 1–69
вул. Полтавський, 3–20А
вул. Правди, 1А–19
пр.А.Ізюмова, 1–25
просп. Лесі Українки, 96
просп. Полтавський, 13–275
вул. Размислова, 2–16, 3–40
вул. Ракетна, 1–27
вул. Рокитнянська, 1–39
вул. С.Кульчинського, 1/47–6
вул. С.Наливайка, 2–18/27
вул. Сосновська, 1/19–49
туп. Айвазовського, 1–21
туп. Фізкультурний, 1
туп. Чайковського, 1–95А
туп. Я.Петруся, 3–22, 3–130
вул. А.Ізюмова, 1А–46
пров. А.Ізюмова, 3–14
пров. Газопровідний, 1–11
пров. Г.Ашкаренка, 1–7/71
пров. Ємельяненка, 3.
вул. Республіканська, 63–73.
вул. Бажана, 2, 14, 17
вул. Івана Нагнібіди, 1–64
вул. Ігоря Сікорського, 8, 8/59, 26, 28
вул. Кобзарська, 2–21/15
вул. Миколи Міхновського, 1–57
вул. Правди, 1А–19
вул. Ракетна, 1–18
вул. Фізкультурний, 1
вул. Хімічна, 2Б–83
пров. Князя Вітовта, 1А–19
туп. Бажана, 2–14.
вул. Героїв Маріуполя, 9–29
вул. Зарічна, 1/9–78/279, 6, 12, 16
вул. Залізнична, 21–81
вул. Кагамлицька, 1/18–66
вул. Київська, 64–80, 121 (м. Кременчук)
вул. Миколи Кучми, 1/4–54
вул. Новокагамлицька, 25–45
вул. Олександра Білаша, 8А
вул. Перекопська, 40
вул. Полковника Оксанченка, 1А–22
вул. Приозерна, 3–7
вул. Протічний, туп., 3, 4, 6
вул. Редутна, 8, 27–48А
просп. Свободи, 26/41, 52
вул. Соломії Крушельницької, 113–137А
вул. Сержанта Мельничука, 78–195, 184–231, 267–291
вул. Фурштадська, 1–19/25
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Цегельна, 1–36
вул. Червона Гірка, 23
вул. Чередницька, 116А, 56
вул. Юрія Руфа, 17/1, 39, 108–177/1
вул. Європейська, 60А
пров. Абрикосовий, 1–21А
пров. Архипа Тесленка, 2
пров. Арсенальний, 13–62
пров. Будівельний, 4, 7
пров. Василя Стефаника, 1/3–53/289
пров. Веселий, 10
пров. Володимира Сосюри, 5, 7А
пров. Залізничний, 2/14–25/24
пров. Івана Котляревського, 1–17
пров. Івана Підкови, 1/67
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Капітана Мехеди, 1–37/273
пров. Міклухо-Маклая, 1–22
пров. Північний, 1А–26
пров. Приозерний, 3/9–36/40
пров. Робітничий, 3–27
пров. Сивашський, 2В–30/4
пров. Сінний, 2–30, 3–14/1
пров. Сковороди, 2–8
пров. Столярний, 32, 43–57
пров. Танковий, 2/9–20
пров. Токарний, 3–26/14
пров. Уласа Самчука, 18–32
пров. Чередницький, 5–8
туп. 1-й Деповський, 3–8
туп. 2-й Деповський, 3–7
туп. Проточний, 5–38/32.
вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24
вул. Євгена Коновальця, 5/1–15/8
вул. Іллі Ткаченка, 1/22–21
вул. Мане-Каца, 11
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Небесної Сотні, 60, 64/2
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1–14/16
вул. Садова, 4–16
пров. Богдана Хмельницького, 3
пров. Сумський, 3–12
пров. Черкаський, 3–16
пров. Чорнобаївський, 11
пров. Щемилівський, 19, 19А.
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Київська, 64–80, 121 (м. Кременчук)
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
вул. Академіка Герасимовича, 171
туп. Урожайний, 2
просп. Полтавський, 277–281
пров. Веселий, 10
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
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