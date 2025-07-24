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Ремонти доріг у Кременчуці: де проводять, де планують та коли закінчать

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 85

 

Головною проблемою для ремонтів дорожнього покриття в місті наразі є не наявність коштів та матеріалів, а нестача працівників

На засіданні депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту та зв’язку заступник міського голови Іван Москалик розповів про ремонт доріг та внутрішньоквартальних проїздів у місті.

Він наголосив, що головною проблемою для ремонтів дорожнього покриття в місті наразі є не наявність коштів та матеріалів, а нестача працівників.

— У нас нічого не змінилось. Ми маємо плани, які затвердили ще на початку ремонтної кампанії. Але змушені констатувати, що у зв’язку з відсутністю повного складу працівників ШРБУ, є певні проблеми, — сказав віцемер.

Він пояснив, що наразі на комунальному підприємстві є лише половина дорожніх робітників від штатної чисельності. ШРБУ не вистачає щонайменше 20 працівників, щоб своєчасно виконувати усі заплановані ремонтні роботи.

Друга причиною, через яку у Кременчуці на місяць були зупинені ремонтні роботи на дорогах стала нестача бітуму та асфальтобетону.

— ШРБУ майже місяць взагалі не працювало по дворах та магістральних дорогах. На сьогодні роботи відновлені. Ми вже майже завершуємо роботи на вулиці Київській… Через тиждень-два там завершимо. Ведуться роботи по внутрішньоквартальним проїздам: у районах проспекту Свободи, вулиці Київській та Вадима Бойка. Ми розпочали роботи на мікрорайоні Молодіжний — від проїзду Джохара Дудаєва рухаємося в бік вулиці Володимира Великого та провулку Тецівського, — розповів Іван Москалик.

Він наголосив, що проблема з кадрами наразі є на усіх комунальних підприємствах міста.

— Раніше на дільниці, яка займалася дорожньою розміткою, встановленням дорожніх знаків та формуванням турнікетів, працювало приблизно 20 чоловіків. Сьогодні ми маємо лише 8. Тому темпи нанесення дорожньої розмітки дуже уповільнені. Але на наступному тижні ми відновимо дорожню розмітку після проведення ремонтних робіт на вулиці Київській. І будемо рухатися далі. З фарбою і фінансуванням на сьогодні проблем у нас немає. Єдина проблема — це фізичний ресурс, — зауважив заступник міського голови.

Він нагадав, що цього року працівникам житлово-комунального господарства, які отримують «на руки» менше ніж 10 тисяч гривень, буде виплачуватися муніципальна надбавка. Таких на сьогодні в комунальних підприємствах міста налічується 565 осіб. Вони почнуть отримувати цю надбавку з серпня.

Нагадаємо, у мерії Кременчука сьогодні обговорили хід підготовки до осінньо-зимового періоду, а також розповіли, чи зміняться тарифи на опалення для населення та малого бізнесу

Крім того, на засіданні депутатської комісії розглянули ситуацію навколо гуртожитку по проспекту Лесі Українки, 28. Йдеться про будівлю 1964 року забудови, де, за словами чиновників, наразі критичний стан інженерних мереж та велика заборгованість мешканців.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада депутатська комісія ШРБУ ремонт доріг
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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