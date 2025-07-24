Ремонти доріг у Кременчуці: де проводять, де планують та коли закінчать

Головною проблемою для ремонтів дорожнього покриття в місті наразі є не наявність коштів та матеріалів, а нестача працівників
На засіданні депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту та зв’язку заступник міського голови Іван Москалик розповів про ремонт доріг та внутрішньоквартальних проїздів у місті.
Він наголосив, що головною проблемою для ремонтів дорожнього покриття в місті наразі є не наявність коштів та матеріалів, а нестача працівників.
Він пояснив, що наразі на комунальному підприємстві є лише половина дорожніх робітників від штатної чисельності. ШРБУ не вистачає щонайменше 20 працівників, щоб своєчасно виконувати усі заплановані ремонтні роботи.
Друга причиною, через яку у Кременчуці на місяць були зупинені ремонтні роботи на дорогах стала нестача бітуму та асфальтобетону.
Він наголосив, що проблема з кадрами наразі є на усіх комунальних підприємствах міста.
Він нагадав, що цього року працівникам житлово-комунального господарства, які отримують «на руки» менше ніж 10 тисяч гривень, буде виплачуватися муніципальна надбавка. Таких на сьогодні в комунальних підприємствах міста налічується 565 осіб. Вони почнуть отримувати цю надбавку з серпня.
Нагадаємо, у мерії Кременчука сьогодні обговорили хід підготовки до осінньо-зимового періоду, а також розповіли, чи зміняться тарифи на опалення для населення та малого бізнесу.
Крім того, на засіданні депутатської комісії розглянули ситуацію навколо гуртожитку по проспекту Лесі Українки, 28. Йдеться про будівлю 1964 року забудови, де, за словами чиновників, наразі критичний стан інженерних мереж та велика заборгованість мешканців.
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