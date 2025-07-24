Кременчуцький ліцей №4, який постраждав від російського обстрілу, відремонтують до 1 вересня — мерія

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 126

За його словами, з міського бюджету планують виділити 192 тис. 649 гривень на ремонт вхідної групи

Кременчуцький ліцей № 4, пошкоджений внаслідок атаки РФ 6 липня, відремонтують до початку нового навчального року. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 24 липня.

За його словами, з міського бюджету планують виділити 192 тис. 649 гривень на ремонт вхідної групи.

— Також нам наші іноземні партнери допомагають з вікнами, — сказав Малецький.

Додамо, що під час огляду навчального закладу 6 липня Віталій Малецький розповів, що місто звертатиметься за допомогою до обласної влади, задля того, щоб відновити школу до 1 вересня.

Атака військ Росії по Кременчуку: що відомо

6 липня російські війська вдарили по Кременчуцькому районному центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) безпілотниками.

Від вибухової хвилі постраждали сусідні будинки. Постраждалих внаслідок обстрілу не було.