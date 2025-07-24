Учора в Кременчуці патрульні виявили у підозрілого чоловіка наркотичну речовину

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 95

Правоохоронці закликають тих, кому відома інформація про незаконний обіг наркотиків, повідомляти на лінію 102

Учора, близько 22.00, під час патрулювання міста, патрульні роти ТОР спільно із працівниками Національної гвардії України звернули увагу на громадянина, який поводився підозріло. Патрульні провели поверхневу перевірку, під час якої виявили речовину, обіг якої, ймовірно, заборонений законом. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Попередньо дії особи кваліфікуються за статтею 309 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту.

— Якщо вам відома інформація про незаконний обіг наркотиків, телефонуйте 102 або скористайтеся нашим анонімним чат-ботом, — закликають у патрульній поліції.

Нагадаємо, учора ми писали, що в Кременчуці патрульні виявили у підозрілого чоловіка на вулиці Миру наркотичну речовину.

У понеділок ми повідомляли, що у Кременчуці патрульні виявили у підозрілого чоловіка речовину, схожу на наркотичну.