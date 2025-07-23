У Кременчуці патрульні виявили у підозрілого чоловіка на вулиці Миру наркотичну речовину

Правоохоронці закликають тих, кому відома інформація про незаконний обіг наркотиків, повідомляти на лінію 102
Сьогодні вночі на вулиці Миру патрульні помітили чоловіка, який поводився підозріло. Під час поверхневої перевірки (згідно зі ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію») у 25-річного громадянина виявили речовину, схожу на наркотичну.
Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
Для подальшого з’ясування всіх обставин та надання правової оцінки події на місце викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького районного управління поліції.
Правоохоронці нагадують, що зберігання наркотичних речовин тягне за собою кримінальну відповідальність за ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту).
Нагадаємо, у понеділок ми писали, що у Кременчуці патрульні виявили у підозрілого чоловіка речовину, схожу на наркотичну.
Нещодавно ми повідомляли, що у Кременчуці патрульні знайшли у чоловіка пакет з наркотиками.
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