У Кременчуці патрульні виявили у підозрілого чоловіка речовину, схожу на наркотичну

Правоохоронці закликають тих, кому відома інформація про осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків, повідомляти на лінію 102
У неділю, 20 липня, під час вечірнього патрулювання вулицею Українською інспектори роти ТОР спільно із працівниками Національної гвардії України звернули увагу на громадянина, який поводився підозріло. Правоохоронці провели поверхневу перевірку та виявили у чоловіка речовину, зовні схожу на наркотичну. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
Для подальшого з’ясування всіх обставин та надання правової оцінки події на місце викликали слідчо-оперативну групу.
Правоохоронці нагадали, що зберігання наркотичних речовин тягне за собою кримінальну відповідальність за ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту).
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Кременчуці патрульні знайшли у чоловіка пакет з наркотиками. Раніше ми писали, що у Кременчуці чоловік викинув згорток із наркотиками та намагався втекти від патрульних.
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