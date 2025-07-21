У Кременчуці патрульні виявили у підозрілого чоловіка речовину, схожу на наркотичну

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Правоохоронці закликають тих, кому відома інформація про осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків, повідомляти на лінію 102

У неділю, 20 липня, під час вечірнього патрулювання вулицею Українською інспектори роти ТОР спільно із працівниками Національної гвардії України звернули увагу на громадянина, який поводився підозріло. Правоохоронці провели поверхневу перевірку та виявили у чоловіка речовину, зовні схожу на наркотичну. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Для подальшого з’ясування всіх обставин та надання правової оцінки події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці нагадали, що зберігання наркотичних речовин тягне за собою кримінальну відповідальність за ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту).

— Якщо вам відома інформація про осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків, телефонуйте 102 або скористайтеся нашим анонімним чат-ботом, — закликають у патрульній поліції.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Кременчуці патрульні знайшли у чоловіка пакет з наркотиками. Раніше ми писали, що у Кременчуці чоловік викинув згорток із наркотиками та намагався втекти від патрульних.