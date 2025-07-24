У мерії Кременчука розповіли, чи зміняться тарифи на опалення для населення та малого бізнесу

Сьогодні на засіданні депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, транспорту, зв’язку та енергозбереження заступник міського голови Іван Москалик заявив, що тарифи на опалення для мешканців лівобережжя, яких раніше обслуговувало «Полтаватеплоенерго», новому надавачу послуг поки не визначені.
Він наголосив, що у міської влади з новим постачальником послуг є «повне порозуміння». Але яким саме буде тариф на опалення для лівобережжя поки невідомо, бо мерія поки не отримала розрахунку послуг.
Іван Москалик також розповів про тарифи на опалення для нежитлових прибудовано-вбудованих приміщень будинків.
Ця тема викликала широкий резонанс у всій Україні. Підприємці, які використовують такі нежитлові приміщення, скаржилися, що їм нараховують плату за тепло, навіть якщо вони не споживають його фактично або мають лише розподільчі лічильники, які не враховують реальне споживання.
Головною зміною, що пропонує міністерство, є можливість проведення зборів співвласників будинку, на яких вони можуть вирішити, як саме теплопостачальна організація має розподіляти теплову енергію, враховуючи особливості нежитлових вбудовано-прибудованих приміщень, які фактично не споживають тепло.
Іван Москалик пояснив загальний принцип: якщо будинок має будинковий прилад обліку, то споживання, яке зафіксоване на цьому лічильнику, має бути розподілене між співвласниками та оплачене відповідно до їхніх часток.
Нагадаємо, у мерії Кременчука сьогодні обговорили хід підготовки до осінньо-зимового періоду. Крім того, на засіданні депутатської комісії розглянули ситуацію навколо гуртожитку по проспекту Лесі Українки, 28. Йдеться про будівлю 1964 року забудови, де, за словами чиновників, наразі критичний стан інженерних мереж та велика заборгованість мешканців.
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