У мерії Кременчука розповіли, чи зміняться тарифи на опалення для населення та малого бізнесу

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 3

Сьогодні на засіданні депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, транспорту, зв’язку та енергозбереження заступник міського голови Іван Москалик заявив, що тарифи на опалення для мешканців лівобережжя, яких раніше обслуговувало «Полтаватеплоенерго», новому надавачу послуг поки не визначені.

— Незалежно від того, який тариф буде затверджений для населення, він залишиться тим, який був до початку воєнного стану. Це те, за що ми разом, всі спільно боролись з самого початку війни, тому що ви знаєте, що «Полтаватеплоенерго» застосувала для Кременчука несправедливий та незаконний тариф, — заявив віцемер.

Він наголосив, що у міської влади з новим постачальником послуг є «повне порозуміння». Але яким саме буде тариф на опалення для лівобережжя поки невідомо, бо мерія поки не отримала розрахунку послуг.

Іван Москалик також розповів про тарифи на опалення для нежитлових прибудовано-вбудованих приміщень будинків.

Ця тема викликала широкий резонанс у всій Україні. Підприємці, які використовують такі нежитлові приміщення, скаржилися, що їм нараховують плату за тепло, навіть якщо вони не споживають його фактично або мають лише розподільчі лічильники, які не враховують реальне споживання.

— Депутати міської ради, а також народні депутати від Кременчука, направляли запити та ініціювали зміни до відповідної методики. Профільне міністерство оприлюднило проєкт змін на своєму сайті та запросило до 1 серпня надсилати пропозиції від зацікавлених осіб, — повідомив Іван Москалик.

Головною зміною, що пропонує міністерство, є можливість проведення зборів співвласників будинку, на яких вони можуть вирішити, як саме теплопостачальна організація має розподіляти теплову енергію, враховуючи особливості нежитлових вбудовано-прибудованих приміщень, які фактично не споживають тепло.

Іван Москалик пояснив загальний принцип: якщо будинок має будинковий прилад обліку, то споживання, яке зафіксоване на цьому лічильнику, має бути розподілене між співвласниками та оплачене відповідно до їхніх часток.

Нагадаємо, у мерії Кременчука сьогодні обговорили хід підготовки до осінньо-зимового періоду. Крім того, на засіданні депутатської комісії розглянули ситуацію навколо гуртожитку по проспекту Лесі Українки, 28. Йдеться про будівлю 1964 року забудови, де, за словами чиновників, наразі критичний стан інженерних мереж та велика заборгованість мешканців.