Трьох нетверезих водіїв затримали кременчуцькі патрульні під час нічного чергування

Упродовж нічного чергування у Кременчуці патрульні виявили трьох нетверезих водіїв. Про це повідомила пресслужба батальйону патрульної поліції Кременчука.
Учора, 23 липня, близько 23.00 на проспекті Полтавському поліцейські зупинили автомобіль Ford Fiesta. З’ясувалося, що водій позбавлений права керування за рішенням суду та мав ознаки наркотичного сп’яніння.
На нього склали протоколи:
В той самий час на вулиці Університетській інспектори зупинили ВАЗ 21063. У водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат — 0,93 проміле.
На керманича склали:
А сьогодні вранці, близько 5.00, на вулиці Героїв України зупинили ВАЗ 217230. За кермом перебував 34-річний чоловік, позбавлений права керування, з явними ознаками алкогольного сп’яніння.
Інспектори склали матеріали:
Правоохоронці нагадали, що керування у стані сп’яніння — не просто порушення закону, а реальна загроза життю і здоров’ю всіх учасників дорожнього руху.
Нагадаємо, у понеділок ми повідомляли, що минулого тижня патрульна поліція Кременчука зупинила 28 п’яних водіїв.
Нещодавно ми писали, що у Кременчуці патрульні зупинили п’яного водія, вміст алкоголю в якого перевищував норму у 12 разів.
Раніше ми писали, що у Кременчуці патрульні виявили двох п’яних водіїв — про одного з них поліцію повідомили небайдужі громадяни. Крім того, обидва водії не мали прав на керування автотранспортом.
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