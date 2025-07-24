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Трьох нетверезих водіїв затримали кременчуцькі патрульні під час нічного чергування

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 95

 

Двоє з затриманих були судом позбавлені права керування

Упродовж нічного чергування у Кременчуці патрульні виявили трьох нетверезих водіїв. Про це повідомила пресслужба батальйону патрульної поліції Кременчука.

Учора, 23 липня, близько 23.00 на проспекті Полтавському поліцейські зупинили автомобіль Ford Fiesta. З’ясувалося, що водій позбавлений права керування за рішенням суду та мав ознаки наркотичного сп’яніння.

На нього склали протоколи:

  • за ч. 5 ст. 126 (Керування особою, позбавленою права керування);
  • за ч. 3 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння повторно) КУпАП.

 

В той самий час на вулиці Університетській інспектори зупинили ВАЗ 21063. У водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат — 0,93 проміле.

На керманича склали:

  • протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння);
  • постанову за ч. 1 ст. 121-3 (Порушення правил використання номерних знаків) КУпАП.

 

А сьогодні вранці, близько 5.00, на вулиці Героїв України зупинили ВАЗ 217230. За кермом перебував 34-річний чоловік, позбавлений права керування, з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Інспектори склали матеріали:

  • за ч. 5 ст. 126 (Керування особою, позбавленою права керування);
  • за ч. 3 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння повторно) КУпАП.

 

Правоохоронці нагадали, що керування у стані сп’яніння — не просто порушення закону, а реальна загроза життю і здоров’ю всіх учасників дорожнього руху.

— Побачили нетверезого водія — телефонуйте 102, - закликають у патрульній поліції.

Нагадаємо, у понеділок ми повідомляли, що минулого тижня патрульна поліція Кременчука зупинила 28 п’яних водіїв.

Нещодавно ми писали, що у Кременчуці патрульні зупинили п’яного водія, вміст алкоголю в якого перевищував норму у 12 разів.

Раніше ми писали, що у Кременчуці патрульні виявили двох п’яних водіїв — про одного з них поліцію повідомили небайдужі громадяни. Крім того, обидва водії не мали прав на керування автотранспортом.

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція Кременчук нетверезий водій
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