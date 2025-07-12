З 1 вересня вчителі отримуватимуть 2 600 грн доплати щомісяця

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Йдеться про щомісячну доплату за особливі умови роботи — незалежно від навантаження та регіону

Із 1 вересня 2025 року вдвічі зросте щомісячна доплата вчителям за особливі умови праці — з 1 300 до 2 600 гривень. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків під час поїздки на Тернопільщину.

Доплату отримають усі педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти — це близько 400 тисяч осіб по всій Україні.

— Це не залежить від того, чи вчитель працює на повну ставку, чи на часткову, і не має значення, чи школа в прифронтовій зоні. Отримають усі — і вчителі, і директори, і заступники, — наголосив Сташків.

За його словами, на виплату цієї доплати уряд заклав 12 мільярдів гривень ще торік.

Нагадаємо, з 1 січня вчителі вже отримують доплату 1 300 грн щомісяця за особливі умови праці. Тепер вона зросте удвічі.