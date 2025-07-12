З 1 вересня вчителі отримуватимуть 2 600 грн доплати щомісяця

Із 1 вересня 2025 року вдвічі зросте щомісячна доплата вчителям за особливі умови праці — з 1 300 до 2 600 гривень. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків під час поїздки на Тернопільщину.
Доплату отримають усі педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти — це близько 400 тисяч осіб по всій Україні.
За його словами, на виплату цієї доплати уряд заклав 12 мільярдів гривень ще торік.
Нагадаємо, з 1 січня вчителі вже отримують доплату 1 300 грн щомісяця за особливі умови праці. Тепер вона зросте удвічі.
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