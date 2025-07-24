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«Фіктивності там точно немає». Малецький прокоментував закордонні виїзди посадовців Кременчука

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 58

Питання закордонних відряджень чиновниками громади підняли на тлі оприлюднення нових деталей розслідування щодо закордонних поїздок депутатів Полтавщини

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, працівники виконавчого комітету, які виїжджають за кордон, виконують відповідні доручення і звітують про свої відрядження. Він заявив, що «фіктивності там точно немає». Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 24 липня. 

Питання закордонних відряджень чиновниками громади підняли на тлі оприлюднення нових деталей розслідування щодо закордонних поїздок депутатів Полтавщини

Так, стало відомо, що у справі щодо виїзду депутатів Полтавської обласної ради за кордон фігурує чиновник із Кременчука. В ухвалі Шевченківського районного суду від 19 червня зазначено, що суд надав доступ слідчим до речей та документів, які можуть мати необхідну інформацію при розслідуванні кримінального провадження.

Зокрема, стосовно фігуранта із Кременчука суд дозволив отримати «рішення про обрання заступником Кременчуцького міського голови директором установи». Про якого саме чиновника та яку установу йдеться, наразі інформації немає, оскільки у відкритому доступі текст ухвали знаходиться у знеособленому вигляді.

Міський голова додає, що «не знає про кого йде мова». «Кременчуцький Телеграф» припустив, що ймовірно мова йде про Івана Москалика, адже серед заступників міського голови тільки він є директором установи — департаменту житлово-комунального господарства — і водночас депутатом Полтавської обласної ради.

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Автор: Телеграф
Теги: відрядження чиновники виконком
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