Кременчуківці чули вибухи (доповнено)

Вчора, 23:31 Переглядів: 3 312

24 липня, близько 23.20, у Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».

Ймовірно працювала протиповітряна оборона. У Повітряних силах попереджали про рух російських безпілотників на Кременчук та Світловодськ.

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В облвійськадміністрації підтвердили роботу ППО в області.

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Близько опівночі пролунав гучний вибух. Ймовірно, балістика.