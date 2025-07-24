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Імовірно, кременчуцьким чиновником, який фігурує у справі про незаконний виїзд депутатів облради за кордон, може бути Іван Москалик

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 137

 

Серед заступників міського голови тільки Іван Москалик є директором установи — департаменту житлово-комунального господарства — і водночас депутатом Полтавської обласної ради

Чиновником із Кременчука, що фігурує у кримінальному провадженні щодо незаконного виїзду депутатів Полтавської обласної ради за кордон, імовірно може бути Іван Москалик.

Нагадаємо, в ухвалі Шевченківського районного суду Полтави від 19 червня 2025 року зазначено, що особа, стосовно якої правоохоронці вилучають документи, є заступником Кременчуцького міського голови, директором певної установи і водночас депутатом Полтавської обласної ради.

На сайті Кременчуцької міської ради опублікований перелік заступників міського голови.

  

Як бачимо, тільки двоє заступників очолюють окремі установи: Іван Москалик є директором департаменту житлово-комунального господарства, а Тетяна Неіленко очолює департамент фінансів. Проте тільки Москалик є депутатом Полтавської облради, стосовно яких правоохоронці і розслідують справу.

 

У кримінальному провадженні йдеться про фальсифікацію службової документації під час оформлення закордонних відряджень, яка здійснюється на постійній основі задля перетину кордону. Нині у справі фігурують щонайменше 13 депутатів Полтавської обласної ради, які могли оформлювати не пов’язані їх службовою або депутатською діяльністю закордонні поїздки. 

Отож суд надав правоохоронцям доступ до речей та документів, зокрема інформації від мобільних операторів, банківських даних стосовно руху грошових коштів, а також розпоряджень, наказів на відрядження і документів, які стали підставами для складання таких наказів, та авансових звітів про отриману компенсацію за відрядження.

Займаються розслідуванням цієї справи правоохоронці із кінця минулого року: першу ухвалу у справі суд виніс 17 лютого 2025 року.

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Автор: Телеграф
Теги: Іван Москалик департамент ЖКГ заступник депутат виїзд за кордон
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