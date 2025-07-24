У справі про незаконний виїзд за кордон депутатами Полтавської облради фігурує чиновник з Кременчука — ухвала суду

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У справі щодо незаконного виїзду депутатів Полтавської обласної ради за кордон фігурує чиновник із Кременчука. Про це стало відомо із ухвали Шевченківського районного суду від 19 червня 2025 року.

В ухвалі зазначено, що суд надав доступ слідчим до речей та документів, які можуть мати необхідну інформацію при розслідуванні кримінального провадження.

Зокрема, стосовно фігуранта із Кременчука суд дозволив отримати «рішення про обрання заступником Кременчуцького міського голови директором установи». Про якого саме чиновника та яку установу йдеться, наразі інформації немає, оскільки у відкритому лоступі текст ухвали знаходиться у знеособленому вигляді.

Крім того, із інших ухвал, які Шевченківський райсуд виніс цього ж дня у цій справі стало відомо, що у фальсифікації службової документації під час оформлення закордонного відрядження, яка здійснюється на постійній основі задля перетину кордону, відомо, що правоохоронці тримають на контролі щонайменше 13 депутатів Полтавської обласної ради, які могли оформлювати не пов’язані їх службовою або депутатською діяльністю закордонні поїздки.

За цими ухвалами, суд надав доступ слідчим до:

інформації від мобільних операторів, де вказані особи перебували у період, що зазначений як їхнє службове відрядження — стосовно 13 депутатів;

банківських даних фігурантів задля отримання інформації щодо руху грошових коштів — стосовно 9 депутатів;

розпоряджень та наказів на відрядження, документів, які стали підставами для складання таких наказів, а також авансових звітів про отриману компенсацію за відрядження — стосовно 2 депутатів.

Зауважимо, що займаються розслідуванням цієї справи правоохоронці із кінця минулого року: першу ухвалу у справі суд виніс 17 лютого 2025 року.

Додамо, що т. в. о. керівника Полтавської ОВА Володимир Когут 21 січня підписав розпорядження про новий порядок виїзду посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад за кордон. Відтепер погоджувати направлення за кордон у відрядження будуть на Раді оборони області. Чиновники й депутати мають подати документи з детальним описом мети відрядження та надати звіт про результати поїздки після її завершення.

Також нещодавно ми писали про те, що від початку 2025 року за кордон вихздили четверо депутатів Кременчуцької міськради.