ДТП з автобусом на трасі М-22: постраждали пасажири

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 310

30 січня близько 23:30 на автодорозі М-22 Е-584 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та маршрутного автобуса сполученням Полтава – Одеса. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією, зіткнулися маршрутний автобус Mercedes-Benz, який рухався у напрямку Кременчука, під керуванням 72-річного водія, та попутний вантажний автомобіль Mercedes-Benz Atego, за кермом якого перебував 32-річний водій.

У салоні маршрутного автобуса перебували 12 пасажирів. Унаслідок зіткнення травмувалися троє пасажирів та водій автобуса — їм надали необхідну медичну допомогу.

Наразі поліція встановлює обставини та причини ДТП для надання події правової кваліфікації.

Нагадуємо, що поліція Полтавщини закликає водіїв і пішоходів бути обережними через погіршення погоди.