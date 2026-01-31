ДТП з автобусом на трасі М-22: постраждали пасажири

30 січня близько 23:30 на автодорозі М-22 Е-584 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та маршрутного автобуса сполученням Полтава – Одеса. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
За попередньою інформацією, зіткнулися маршрутний автобус Mercedes-Benz, який рухався у напрямку Кременчука, під керуванням 72-річного водія, та попутний вантажний автомобіль Mercedes-Benz Atego, за кермом якого перебував 32-річний водій.
У салоні маршрутного автобуса перебували 12 пасажирів. Унаслідок зіткнення травмувалися троє пасажирів та водій автобуса — їм надали необхідну медичну допомогу.
Наразі поліція встановлює обставини та причини ДТП для надання події правової кваліфікації.
Нагадуємо, що поліція Полтавщини закликає водіїв і пішоходів бути обережними через погіршення погоди.
