В області застосовано графік аварійних відключень світла – «Полтаваобленерго»
Сьогодні, 11:29
О 10.48 отримана команда від НЕК "Укренерго" на застосування 6-10 черг ГАВ
У Полтавській області застосовано графік аварійних відключени світла (ГАВ).
Про це повідомляє АТ «Полтаваобленерго» у своєму Телеграм-каналі.
—О 10.48 отримана команда від НЕК "Укренерго" на застосування 6-10 черг ГАВ,— йдеться в дописі.
