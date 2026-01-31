Понад 1,3 млн пенсіонерів з числа ВПО у січні залишилися без пенсій: чому та які черги у Кременчуці

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 436 Коментарів: 1

Пенсіонери ВПО мали пройти процедуру підтвердження того, що вони не отримують виплати від окупаційних органів РФ

Пенсіонери, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи, масово залишилися без пенсій у січні через необхідність пройти складну процедуру верифікації — підтвердження того, що вони не отримують виплати від окупаційних органів РФ. І таких людей виявилося понад 1,3 мільйони. Про це написав уповноважений Верховної Ради з прав людини (омбудсмен) Дмитро Лубінець.

За його словами, для отримання пенсії ВПО мали авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України, використавши кваліфікований електронний підпис «Дія.Підпис» або «Дія ID», що виявилося надто складним процесом для більшості пенсіонерів.

— Як багато пенсіонерів розбираються у смартфонах і можуть зробити і поставити електронний підпис? Уявили цей процес? Я вам відповім — дуже мало! Всі решта фізично пішли у відділення ПФУ, — зауважив Дмитро Лубінець.

Він написав, що тисячі пенсіонерів дізналися про нові вимоги вже тоді, коли не отримали пенсії за січень. У результаті у відділах ПФУ виникли величезні черги і робота органів Пенсійного фонду фактично паралізована.

Дмитро Лубінець зазначив, що інформаційна кампанія була повністю провалена, а права мільйонів громадян опинилися під загрозою через недолугу бюрократичну процедуру і провалену інформаційну роботу.

— Проблема не в людях. Проблема у тому, що обов’язок держави перевіряти інформацію переклали на самих пенсіонерів, навіть нормально їх про це не повідомивши, — наголосив омбудсмен.

Він висловив свою позицію: люди не повинні доводити державі те, що держава може перевірити сама.

— Не можна змушувати людей проходити нові складні процедури, якщо в держави вже є реєстри ВПО, дані про місце проживання і всі необхідні бази. У багатьох пенсіонерів немає смартфонів, немає «Дії». Як вони мали дізнатися необхідну інформацію? Як пройти верифікацію? Мабуть, ніхто про це не думав! — зауважив Дмитро Лубінець.

Він закликав уряд спростити процедуру ідентифікації, продовжити строки підтвердження, нормально поінформувати всіх пенсіонерів та використовувати вже наявні державні реєстри.

— Люди не повинні доводити державі те, що держава може перевірити сама. Не можна змушувати людей проходити нові складні процедури, якщо в держави вже є реєстри ВПО, дані про місце проживання і всі необхідні бази, — виловив свою позицію омбудсмен .

За його словами, для багатьох пенсія — єдине джерело існування, і держава зобов’язана гарантувати це право, а не ставити його у залежність від вміння користуватися електронними сервісами.

«Кременчуцький Телеграф» учора намагався зв’язатися з виконуючими обов’язки керівників відділів обслуговування (сервісних центрів) № 6 та № 7, які знаходяться у Кременчуці на вулиці Велика набережна, 9. А також з виконуючою обов’язки Головного управління ПФУ в Полтавській області, щоб отримати коментар з цього приводу. На жаль, нам цього не вдалося, хоча операторка пообіцяла, що вони нам перетелефонують. Вочевидь, у цій ситуації їм складно щось коментувати, адже територіальні органи ПФУ по суті виявилися заручниками непродуманих рішень вищих органів.

Єдине що нам вдалося дізнатися - це те, що приймання відвідувачів у сервісних центрах № 6 та № 7 ПФУ в Кременчуці ведеться у порядку живої черги. Але вистояти у ній доведеться щонайменше 3-4 години!

Нагадаємо, восени минулого року ми писали про те, щоб не втратити пенсію, потрібно пройти відеоідентифікацію онлайн — у ПФУ пояснили кому та як це можна зробити.

А у грудні ми повідомляли, кому в Україні підвищать пенсії з 1 січня 2026 року та хто отримає найбільше.