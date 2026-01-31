Понад 1,3 млн пенсіонерів з числа ВПО у січні залишилися без пенсій: чому та які черги у Кременчуці

Пенсіонери ВПО мали пройти процедуру підтвердження того, що вони не отримують виплати від окупаційних органів РФ
Пенсіонери, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи, масово залишилися без пенсій у січні через необхідність пройти складну процедуру верифікації — підтвердження того, що вони не отримують виплати від окупаційних органів РФ. І таких людей виявилося понад 1,3 мільйони. Про це написав уповноважений Верховної Ради з прав людини (омбудсмен) Дмитро Лубінець.
За його словами, для отримання пенсії ВПО мали авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України, використавши кваліфікований електронний підпис «Дія.Підпис» або «Дія ID», що виявилося надто складним процесом для більшості пенсіонерів.
Він написав, що тисячі пенсіонерів дізналися про нові вимоги вже тоді, коли не отримали пенсії за січень. У результаті у відділах ПФУ виникли величезні черги і робота органів Пенсійного фонду фактично паралізована.
Дмитро Лубінець зазначив, що інформаційна кампанія була повністю провалена, а права мільйонів громадян опинилися під загрозою через недолугу бюрократичну процедуру і провалену інформаційну роботу.
Він висловив свою позицію: люди не повинні доводити державі те, що держава може перевірити сама.
Він закликав уряд спростити процедуру ідентифікації, продовжити строки підтвердження, нормально поінформувати всіх пенсіонерів та використовувати вже наявні державні реєстри.
За його словами, для багатьох пенсія — єдине джерело існування, і держава зобов’язана гарантувати це право, а не ставити його у залежність від вміння користуватися електронними сервісами.
«Кременчуцький Телеграф» учора намагався зв’язатися з виконуючими обов’язки керівників відділів обслуговування (сервісних центрів) № 6 та № 7, які знаходяться у Кременчуці на вулиці Велика набережна, 9. А також з виконуючою обов’язки Головного управління ПФУ в Полтавській області, щоб отримати коментар з цього приводу. На жаль, нам цього не вдалося, хоча операторка пообіцяла, що вони нам перетелефонують. Вочевидь, у цій ситуації їм складно щось коментувати, адже територіальні органи ПФУ по суті виявилися заручниками непродуманих рішень вищих органів.
Єдине що нам вдалося дізнатися - це те, що приймання відвідувачів у сервісних центрах № 6 та № 7 ПФУ в Кременчуці ведеться у порядку живої черги. Але вистояти у ній доведеться щонайменше 3-4 години!
