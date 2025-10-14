Щоб не втратити пенсію, потрібно пройти відеоідентифікацію онлайн: у ПФУ пояснили кому та як це можна зробити

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 289 Коментарів: 1

Це потрібно для оновлення даних і перевірки, хто реально отримує кошти – ті, хто не пройдуть процедуру ідентифікації до встановленого терміну, можуть втратити виплати - їх призупинять до підтвердження особи

Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово проживають за межами України або перебувають на тимчасово окупованих РФ територіях, повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року для продовження отримання виплат.

Про це повідомив Пенсійний фонд України (ПФУ).

Під терміном «особи, які тимчасово проживають за межами України» для проходження фізичної ідентифікації розуміються громадяни України, які:

перебувають за межами України не менше ніж 183 дні протягом одного календарного року,

або отримали тимчасовий захист чи статус біженця за межами України у зв’язку з агресією РФ та не оформляли документів для постійного проживання за кордоном,

або проживають на тимчасово окупованих РФ територіях України, або виїхали з тимчасово окупованих РФ територій та проживають на підконтрольній Україні території, затвердженого постановою Кабміну від 11 лютого 2025 року № 299.

— Тож, якщо пенсіонер чи одержувач страхової виплати протягом тривалого часу (протягом 183 днів і більше в календарному році) перебуває за кордоном або має відповідний статус у країні проживання за межами України (незалежно від кількості днів проживання в календарному році), то він має пройти фізичну ідентифікацію, — пояснюють у ПФУ.

Як пройти ідентифікацію

Фізичну ідентифікацію можна пройти:

дистанційно через «Дія.Підпис» (Дія ID) — детальніше за посиланням;

через закордонну дипломатичну установу України (звернувшись для отримання посвідчення факту перебування особи в живих, яке надсилається до територіальних органів Пенсійного фонду України);

онлайн — за допомогою відеоконференцзв’язку з фахівцем Пенсійного фонду.

Для проходження через відеоконференцзв’язок необхідно:

зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ;

обрати вкладку «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку»;

заповнити онлайн-форму, зазначивши особисті дані, контактну інформацію та спосіб зв’язку (Google Meet, Zoom, Telegram, Viber тощо);

за потреби додати копії документів — паспорта, пенсійного посвідчення, довідки про ІПН або трудової книжки;

подати заяву та очікувати повідомлення про дату і час відеосеансу.

Для отримувачів, які живуть за кордоном, у формі передбачено спеціальну позначку про тимчасове проживання за межами України.

Особи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, також можуть скористатись сервісом, але без зазначення цієї позначки.

Після опрацювання заяви заявнику надійде e-mail із запрошенням на відеоконференцію.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що одержувачам державних соціальних допомог, які на початок повномасштабного вторгнення проживали на територіях, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не мали можливості здійснювати виплати, та які після 24 лютого 2022 року не звертались із заявами про продовження виплати, потрібно пройти фізичну ідентифікацію.

Раніше ми писали, що уряд спростив отримання пенсій для переселенців, біженців та мешканців ТОТ.

Ми також писали, що уряд спростив порядок отримання пенсій та страхових виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), українців за кордоном та тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях.