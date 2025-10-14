Щоб не втратити пенсію, потрібно пройти відеоідентифікацію онлайн: у ПФУ пояснили кому та як це можна зробити

ГО "Захист держави"
Підтримка захисників у шпиталі — наш спільний обов’язок
ГО "Захист держави"
Архітектор українського пробудження: виставка пам’яті Олександра Келима крокує Полтавщиною. Кременчук
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Україна, Світ, Соціальний захист

Щоб не втратити пенсію, потрібно пройти відеоідентифікацію онлайн: у ПФУ пояснили кому та як це можна зробити

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 289 Коментарів: 1

 

Це потрібно для оновлення даних і перевірки, хто реально отримує кошти – ті, хто не пройдуть процедуру ідентифікації до встановленого терміну, можуть втратити виплати - їх призупинять до підтвердження особи

Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово проживають за межами України або перебувають на тимчасово окупованих РФ територіях, повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року для продовження отримання виплат.

Про це повідомив Пенсійний фонд України (ПФУ).

Під терміном «особи, які тимчасово проживають за межами України»  для проходження фізичної ідентифікації розуміються громадяни України, які:

  • перебувають за межами України не менше ніж 183 дні протягом одного календарного року,
  • або отримали тимчасовий захист чи статус біженця за межами України у зв’язку з агресією РФ та не оформляли документів для постійного проживання за кордоном,
  • або проживають на тимчасово окупованих РФ територіях України, або виїхали з тимчасово окупованих РФ територій та проживають на підконтрольній Україні території, затвердженого постановою Кабміну від 11 лютого 2025 року № 299.
— Тож, якщо пенсіонер чи одержувач страхової виплати протягом тривалого часу (протягом 183 днів і більше в календарному році) перебуває за кордоном або має відповідний статус у країні проживання за межами України (незалежно від кількості днів проживання в календарному році), то він має пройти фізичну ідентифікацію, — пояснюють у ПФУ.

Як пройти ідентифікацію

Фізичну ідентифікацію можна пройти:

  • дистанційно через «Дія.Підпис» (Дія ID) — детальніше за посиланням;
  • через закордонну дипломатичну установу України (звернувшись для отримання посвідчення факту перебування особи в живих, яке надсилається до територіальних органів Пенсійного фонду України);
  • онлайн — за допомогою відеоконференцзв’язку з фахівцем Пенсійного фонду.

Для проходження через відеоконференцзв’язок необхідно:

  • зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ;
  • обрати вкладку «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку»;
  • заповнити онлайн-форму, зазначивши особисті дані, контактну інформацію та спосіб зв’язку (Google Meet, Zoom, Telegram, Viber тощо);
  • за потреби додати копії документів — паспорта, пенсійного посвідчення, довідки про ІПН або трудової книжки;
  • подати заяву та очікувати повідомлення про дату і час відеосеансу.

Для отримувачів, які живуть за кордоном, у формі передбачено спеціальну позначку про тимчасове проживання за межами України.

Особи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, також можуть скористатись сервісом, але без зазначення цієї позначки.

Після опрацювання заяви заявнику надійде e-mail із запрошенням на відеоконференцію.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що одержувачам державних соціальних допомог, які на початок повномасштабного вторгнення проживали на територіях, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не мали можливості здійснювати виплати, та які після 24 лютого 2022 року не звертались із заявами про продовження виплати, потрібно пройти фізичну ідентифікацію.

Раніше ми писали, що уряд спростив отримання пенсій для переселенців, біженців та мешканців ТОТ.

Ми також писали, що уряд спростив порядок отримання пенсій та страхових виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), українців за кордоном та тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ПФУ пенсії ідентифікація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 696
Andron777:
Сьогодні, 17:27

А як вони можуть пройти цю ідентифікацію проживаючи на окупованій території?smirk


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх