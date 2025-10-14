Щоб не втратити пенсію, потрібно пройти відеоідентифікацію онлайн: у ПФУ пояснили кому та як це можна зробити

Це потрібно для оновлення даних і перевірки, хто реально отримує кошти – ті, хто не пройдуть процедуру ідентифікації до встановленого терміну, можуть втратити виплати - їх призупинять до підтвердження особи
Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово проживають за межами України або перебувають на тимчасово окупованих РФ територіях, повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року для продовження отримання виплат.
Про це повідомив Пенсійний фонд України (ПФУ).
Під терміном «особи, які тимчасово проживають за межами України» для проходження фізичної ідентифікації розуміються громадяни України, які:
Фізичну ідентифікацію можна пройти:
Для проходження через відеоконференцзв’язок необхідно:
Для отримувачів, які живуть за кордоном, у формі передбачено спеціальну позначку про тимчасове проживання за межами України.
Особи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, також можуть скористатись сервісом, але без зазначення цієї позначки.
Після опрацювання заяви заявнику надійде e-mail із запрошенням на відеоконференцію.
