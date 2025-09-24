Микола Корецький
Кременчук, Соціальний захист

Отримувачам соцдопомог потрібно пройти фізичну ідентифікацію — кого стосується

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 110

Доведеться звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України із заявою та необхідними документами
Одержувачам державних соціальних допомог, які на початок повномасштабного вторгнення проживали на територіях, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не мали можливості здійснювати виплати, та які після 24 лютого 2022 року не звертались із заявами про продовження виплати, потрібно пройти фізичну ідентифікацію. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Зокрема, пройти фізичну ідентифікацію потрібно одержувачам державних соціальних допомог:

  • особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
  • на догляд;
  • особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Такі одержувачі виплат можуть пройти ідентифікацію в один зі способів:

  • Особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації отримувача виплати (на підставі пред’явленого паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу і підтверджує її вік, та визначеного законодавством документа, в якому зазначено відомості про її місце проживання).
  • Електронна ідентифікація через Дія.Підпис (Дія ID) — авторизація в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.
  • З допомогою відеоконференцзв’язку. Зареєструватись на проходження фізичної ідентифікації можна через відкритий сервіс вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку».
  • За кордоном: можна звернутися до закордонної дипломатичної установи України для посвідчення факту перебування особи в живих, який надсилається до територіальних органів Пенсійного фонду України.
«Одержувачі державних соціальних допомог, яким у вересні 2025 року припинено виплати, для проходження ідентифікації та призначення/ продовження виплат мають звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України із заявою та необхідними документами», — підкреслюють в ПФУ.

Таке рішення передбачено постановами Кабінету Міністрів України від 11 червня 2025 року № 695 «Деякі питання надання окремих видів державної соціальної допомоги Пенсійним фондом України», від 25 червня 2025 року № 765 «Деякі питання призначення та виплати державних соціальних допомог, соціальних стипендій органами Пенсійного фонду України» та від 23 червня 2025 року № 766 «Про реалізацію експериментального проекту щодо централізації механізму виплати деяких державних допомог».


Автор: Мирослава Українська
