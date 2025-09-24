Отримувачам соцдопомог потрібно пройти фізичну ідентифікацію — кого стосується

Зокрема, пройти фізичну ідентифікацію потрібно одержувачам державних соціальних допомог:

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

на догляд;

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Такі одержувачі виплат можуть пройти ідентифікацію в один зі способів:

в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації отримувача виплати (на підставі пред’явленого паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу і підтверджує її вік, та визначеного законодавством документа, в якому зазначено відомості про її місце проживання). Електронна ідентифікація через Дія.Підпис (Дія ID) — авторизація в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.

— авторизація в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України із застосуванням кваліфікованого електронного підпису. З допомогою відеоконференцзв’язку . Зареєструватись на проходження фізичної ідентифікації можна через відкритий сервіс вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку».

. Зареєструватись на проходження фізичної ідентифікації можна через відкритий сервіс вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України За кордоном: можна звернутися до закордонної дипломатичної установи України для посвідчення факту перебування особи в живих, який надсилається до територіальних органів Пенсійного фонду України.

«Одержувачі державних соціальних допомог, яким у вересні 2025 року припинено виплати, для проходження ідентифікації та призначення/ продовження виплат мають звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України із заявою та необхідними документами», — підкреслюють в ПФУ.