Олена Шуляк
Олена Шуляк розповіла, як зміниться житлова політика в Україні
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

15 років за вбивство через борг: на Полтавщині апеляційний суд виніс вирок мешканцю Кременчуцького району

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 166

 Злочин стався поблизу села Потоки

Полтавський апеляційний суд скасував м’якший вирок суду першої інстанції та призначив суворіше покарання мешканцю Кременчуцького району, який вбив знайомого через борг. За інформацією обласної прокуратури, чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Злочин стався у січні 2019 року поблизу села Потоки. Чоловік винен був знайомому 25 тисяч доларів США. Щоб уникнути повернення боргу, він призначив зустріч на автодорозі, де під час розмови вистрілив у потерпілого з обрізу гладкоствольної рушниці.

Під час обшуку в оселі нападника правоохоронці вилучили зброю, яку той зберігав без дозволу.

Суд визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу України — умисне вбивство з корисливих мотивів і незаконне зберігання вогнепальної зброї. Наразі засуджений відбуває покарання.

Нагадаємо, що на Полтавщині чоловіка підозрюють у вбивстві 66-річної жінки.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: вбивство прокуратура Полтавщини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх