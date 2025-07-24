15 років за вбивство через борг: на Полтавщині апеляційний суд виніс вирок мешканцю Кременчуцького району

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 166

Полтавський апеляційний суд скасував м’якший вирок суду першої інстанції та призначив суворіше покарання мешканцю Кременчуцького району, який вбив знайомого через борг. За інформацією обласної прокуратури, чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Злочин стався у січні 2019 року поблизу села Потоки. Чоловік винен був знайомому 25 тисяч доларів США. Щоб уникнути повернення боргу, він призначив зустріч на автодорозі, де під час розмови вистрілив у потерпілого з обрізу гладкоствольної рушниці.

Під час обшуку в оселі нападника правоохоронці вилучили зброю, яку той зберігав без дозволу.

Суд визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу України — умисне вбивство з корисливих мотивів і незаконне зберігання вогнепальної зброї. Наразі засуджений відбуває покарання.

Нагадаємо, що на Полтавщині чоловіка підозрюють у вбивстві 66-річної жінки.