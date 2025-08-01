Сьогодні в Україні велике свято — Медовий Спас або Маковія: починається Успенський піст

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Щороку в останній місяць літа віряни святкують три Спаси — починається «Спасівка» зі свята Маковія

Сьогодні, 1-го серпня, християни східного обряду відзначають велике свято — Перший Спас, або Медовий Спас чи Маковія. В церковному календарі це свято має назву Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього. Це перше з трьох літніх свят, які вшановують Спасителя Ісуса Христа. В останній місяць літа віряни святкують три Спаси й починається «Спасівка» зі свята Маковія.

Церковна назва свята (Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього) пішла від давніх переказів — колись частина хреста, на якому розіп’яли Ісуса Христа, допомогла врятувати жителів Константинополя від страшної епідемії. Священники занурили святиню у водойму, після чого всі сліди хвороби зникли. Звідси й пішла народна назва «Спас» — адже свято пов’язане зі Спасителем людства Сином Божим.

Варто нагадати, що цього дня також починається двотижневий Успенський піст, який триває до Успіння Пресвятої Богородиці (15 серпня). Саме тому, Святковий стіл на Маковія повинен бути пісним. Протягом цього посту вірянам рекомендується утримуватися від м’яса, риби, молочних продуктів та яєць.

На Медовий Спас освячують мед нового збору, та отримують благословіння на вживання його в їжу. Вважається, що мед на Маковія цілющий: його здавна використовували для лікування різних хвороб. У цей день печуть медові пряники, млинці з маком і медом, пироги та булочки з маком.

Букет із маків та різнотрав’я після освячення заведено зберігати за іконами. До букета крім голівок маку кладуть жоржини, чорнобривці, айстри, гвоздику, волошки, м’яту, чебрець. Освячені висушені квіти вважаються цілющими.

А ще існувало повір’я, що цього дня Бог прощає жінкам всі їхні гріхи, якщо вони щиро помоляться.

Отже, Маковій або Медовий Спас — це перше з трьох літніх свят, які вшановують Спасителя Ісуса Христа.

А 6-го серпня в Україні святкуватимуть Яблучний Спас, який припадає на свято Преображення Господнього. У цей день у храмах святять яблука і виноград нового врожаю, які від цього дня дозволяється вживати в їжу. Цього дня не можна робити жодної хатньої роботи. Яблучний Спас символізує кінець літа.

Горіховий Спас святкуватиме 16-го серпня — на наступний день після свята Успіння Богородиці та закінчення Успенського посту. Його ще називають «післясвятом Успіння». На Горіховий Спас у церквах святять горіхи. А на полях завершують жнива. Хліб печуть вже із зерна нового врожаю, а потім його освячують. Святковим хлібом заведено пригощати кожного члена родини, щоб ніхто не хворів.

Медовий Спас вперше за новим календарем та коли цього року в Україні святкуватимуть Яблучний та Горіховий Спаси

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. Через це змінилися дати багатьох церковних свят, зокрема Медового Спасу або Маковія. До переходу Медовий Спас святкували 14 серпня, Яблучний — 19 серпня, а Горіховий — 29 серпня.

Варто зазначити, що перехід на Новоюліанський календар наближає на 13 днів більшість церковних свят, окрім Великодня та тих, що з ним пов’язані, зокрема Трійці.