Субсидії на опалювальний сезон: кому потрібно звернутися до ПФУ за їх перепризначенням

Для більшості отримувачів житлових субсидій на опалювальний сезон ПФУ продовжить їх автоматично

З жовтня розпочинається новий «субсидійний» період — опалювальний сезон 2025/2026. Пенсійний фонд України (ПФУ) для більшості отримувачів житлових субсидій автоматично їх продовжить на опалювальний сезон. Але це стосується лише тих домогосподарств, які вже є отримувачами субсидій та тим, кому на літній період було призначено «нульову» субсидію. Тож таким категоріям субсидіантів звертатись до органів ПФУ немає потреби. Про це повідомила пресслужба ПФУ.

Проте, деяким громадянам для призначення житлової субсидії доведеться звертатися особисто

Кому необхідно звернутися до органів ПФУ за призначенням субсидії

У Фонді пояснили, що для призначення житлової субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років звернутись в обов’язковому порядку необхідно:

якщо документи на призначення субсидії подаються вперше;

якщо у призначенні субсидії на неопалювальний період було відмовлено (борг, відсутні доходи тощо);

якщо відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, зміни соціального стану тощо.

Крім того, є категорії громадян, яким заяву та декларацію необхідно було подати для призначення субсидії на літній сезон, тобто з 1 травня поточного року. Це:

особи, які зареєстровані, але не проживають за адресою домогосподарства або навпаки;

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які отримують житлову субсидію не за місцем реєстрації;

громадяни, які орендують житло, за яке сплачують житлово-комунальні послуги.

У ПФУ зауважили, що зазначеним особам, які не встигли або не мали можливості звернутися за призначенням субсидії протягом неопалювального сезону, для отримання субсидії на осінньо-зимовий період необхідно обов’язково звернутися до органів Фонду особисто, поштою або в електронній формі.

Окрім того, подати документи можна до уповноважених посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних та міських рад.

Які строки подання заяви на субсидію

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону.

Якщо ж особа звертається за призначенням субсидії протягом двох місяців з початку опалювального періоду, виплати призначать із початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

Які доходи враховуються під час розрахунку субсидії

Для розрахунку «зимової» житлової субсидії до середньомісячного сукупного доходу враховуються доходи за I та II квартали поточного року, а доходи у вигляді пенсії — за серпень поточного року.

Чи можна отримати житлову субсидію, якщо є борги за комуналку — роз’яснення ПФУ

Чи можна отримувати субсидію, якщо є борги

Субсидія не призначається, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці заборгованість з оплати однієї або кількох комунальних послуг, яка на день звернення перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Водночас на субсидію можна розраховувати, якщо сплату заборгованості документально підтверджено або укладено договір з постачальником комунальних послуг на її реструктуризацію. Субсидію мають також нараховувати, якщо отримувач послуг у суді оскаржує заборгованість і є ухвала суду про відкриття провадження у справі.

У ПФУ зазначають, що наявність заборгованості при призначенні житлової субсидії не враховується для ВПО, якщо такі особи проживають у житловому приміщенні без договору оренди, і заборгованість утворилася до моменту видачі довідки ВПО.

