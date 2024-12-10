На Полтавщині субсидії отримують понад 100 тисяч сімей: середній розмір допомоги — 1700 грн

Наразі працює спрощений алгоритм звернення за житловою субсидією — необхідні дані допоможе зібрати ПФУ на підставі інформації, наявної в офіційних реєстрах
На Полтавщині станом на 1 грудня субсидію виплачують для 100,8 тисячі домогосподарств. Її середній розмір становить понад 1700 грн. Торік в області було майже 98 тис. одержувачів із середньою виплатою близько 1400 грн. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Оформити субсидію можна різними способами:
Більше актуальної інформації про особливості державної адресної допомоги — за посиланням.
Нагадаємо, що з 1-го грудня 2022 року житлові субсидії призначає Пенсійний фонд України.
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