На Полтавщині субсидії отримують понад 100 тисяч сімей: середній розмір допомоги — 1700 грн

Сьогодні, 17:23 Переглядів: 48

Наразі працює спрощений алгоритм звернення за житловою субсидією — необхідні дані допоможе зібрати ПФУ на підставі інформації, наявної в офіційних реєстрах

На Полтавщині станом на 1 грудня субсидію виплачують для 100,8 тисячі домогосподарств. Її середній розмір становить понад 1700 грн. Торік в області було майже 98 тис. одержувачів із середньою виплатою близько 1400 грн. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Оформити субсидію можна різними способами:

через пошту чи особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

дистанційно на порталі е-послуг ПФУ чи в мобільному застосунку;

на єдиному порталі державних послуг «Дія»;

у ЦНАП-х або через посадовців виконавчих органів територіальних громад.

— Без довгих очікувань довідок і заповнення декларації — нині працює спрощений алгоритм звернення за житловою субсидією. Необхідні дані допоможе зібрати ПФУ на підставі інформації, наявної в офіційних реєстрах. При особистому зверненні для оформлення субсидії варто мати повний пакет документів, — написав він.

Більше актуальної інформації про особливості державної адресної допомоги — за посиланням.

Нагадаємо, що з 1-го грудня 2022 року житлові субсидії призначає Пенсійний фонд України.