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На Полтавщині субсидії отримують понад 100 тисяч сімей: середній розмір допомоги — 1700 грн

Сьогодні, 17:23 Переглядів: 48

 

Наразі працює спрощений алгоритм звернення за житловою субсидією — необхідні дані допоможе зібрати ПФУ на підставі інформації, наявної в офіційних реєстрах

На Полтавщині станом на 1 грудня субсидію виплачують для 100,8 тисячі домогосподарств. Її середній розмір становить понад 1700 грн. Торік в області було майже 98 тис. одержувачів із середньою виплатою близько 1400 грн. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Оформити субсидію можна різними способами:

— Без довгих очікувань довідок і заповнення декларації — нині працює спрощений алгоритм звернення за житловою субсидією. Необхідні дані допоможе зібрати ПФУ на підставі інформації, наявної в офіційних реєстрах. При особистому зверненні для оформлення субсидії варто мати повний пакет документів, — написав він.

Більше актуальної інформації про особливості державної адресної допомоги — за посиланням.

Нагадаємо, що з 1-го грудня 2022 року житлові субсидії призначає Пенсійний фонд України.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА Філіп Пронін субсидії ПФУ
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