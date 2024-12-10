«Ви дістали зі своїми інвалідами» — жінку з сином, що має першу групу інвалідності, образили в одному з кінотеатрів Кременчука

Попри всі намагання рухатися в бік європейських стандартів, Кременчук досі залишається важкодоступним містом для людей з інвалідністю. Мова не лише про фізичні бар’єри, але й про ставлення деяких представників суспільства до них
Харків’янка Валерія Дороган із 19-річним сином, що має першу групу інвалідності, приїхала у Кременчук на початку повномасштабного вторгнення. Жінка розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» про проблеми безбар’єрності міста й про те, як їх з сином не пустили в один з місцевих кінотеатрів.
Вже дорослу дитину мати возить на спеціальному візку й каже, що з безбар’єрністю у Кременчуці велика проблема.
Відвідування лікарні — це окрема історія, розповідає жінка. Каже, що в поліклініці, яка знаходиться на вулиці Лікаря Бончука, кабінети фахівців розташовані на горішніх поверхах. Ліфт у лікарні дуже вузький, тож у нього вони не вміщаються. Сходами теж не можуть пересуватися.
Жінка підкреслює, що бачить дуже багато проблем, які особливо помітні на контрасті з безбар’єрним Харковом, в якому майже все пристосоване для людей з інвалідністю.
Пані Валерія розповідає, що у Харкові вони з сином постійно відвідували кінотеатри, інші розважальні заходи, проте у Кременчуці важко потрапити будь-куди. Каже в деяких закладах навіть були конфлікти щодо образливого ставлення.
Ще один випадок трапився, коли родина скористалася двадцять п’ятим маршрутом громадського транспорту: «Я забула інвалідне посвідчення, тому мене змусили заплатити за проїзд сина, з коментарем «Звідки ми знаємо, що в нього є інвалідність».
При цьому пані Валерія зазначає, що у Кременчуці дуже сильна громадська організація «Союзу осіб з інвалідністю України». Вони постійно допомагають усім необхідним.
Пані Валерія підкреслює внесок голови організації Андрія Мельника, його заступників та всіх, хто на волонтерських засадах працює в осередку. Каже, ці люди роблять велику справу задля соціалізації дітей з інвалідністю та виховання суспільства щодо ставлення до людей з інвалідністю.
Усе, про що казала пані Валерія, для багатьох кременчужан — буденні речі, про які вони навіть не замислюються. Однак для людей з інвалідністю нерівні тротуари, відсутність пандусів та недоступний транспорт стають справжнім випробуванням.
Фізичні перешкоди доповнюються ще важчою проблемою — байдужим або навіть негативним ставленням з боку суспільства, зневагою.
Стати частиною змін просто. Достатньо прояву уваги та співчуття. Бо інколи навіть звичайна допомога на сходах може стати першим кроком до більш цивілізованого світу.
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