Полтавця засудили на понад 7 років за замах на вбивство квартиранта

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Жителя Полтави визнали винним у замаху на вбивство

Полтавський окружний суд засудив жителя Полтави до 7 років і 1 місяця ув’язнення за закінчений замах на вчинення умисного вбивства (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України), повідомила пресслужба прокуратури області.

У жовтні 2023 року чоловік, перебуваючи на іспитовому строкові, за чаркою посварився зі своїм квартирантом. Під час конфлікту господар оселі 7-8 разів вдарив чоловіка дерев’яною палицею по голові та тілу.

Після побиття обвинувачений витягнув потерпілого з будинку на вулицю. Там його знайшов випадковий перехожий, який викликав швидку медичну допомогу. Завдяки своєчасному втручанню лікарів життя потерпілого вдалося врятувати.

Суд врахував, що злочин було скоєно у період іспитового строку, що вплинуло на призначення максимально жорсткого покарання. До набрання вироком законної сили засуджений залишатиметься під вартою.

Нагадаємо, у 2022 році у Кременчуцькому районі пенсіонер зарубав сокирою квартиранта і просив сусідів викликати поліцію.