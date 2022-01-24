У сюжеті «Надзвичайних новин» розповіли про подробиці вбивства у селі Греблі Кременчуцького району – там 66-річний пенсіонер зарубав сокирою свого 44-річного квартиранта Олександра, з яким вони разом пиячили. Потім пенсіонер Іван Петрович пішов до сусідів просити, аби ті викликали поліцію.
Покійний жив у цьому будинку близько місяця, бо його хата розвалилася. У той день Олександр взяв у господаря будинку гроші на горілку, проте повернувся п'яним без коштів і пляшки. Пенсіонер розлютився і не хотів пускати квартиранта до хати, проте останній ломився у двері.
Тоді Іван Петрович відчинив і вдарив Олександра сокирою в обличчя, а коли той упав, вдарив ще два рази, смертельним став удар по шиї.
66-річному пенсіонеру за жорстоке вбивство загрожує провести за ґратами 15 років.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.