1
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Надзвичайні новини, Полтавщина

Пенсіонер зарубав сокирою квартиранта і просив сусідів викликати поліцію (18+)

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 605

 

Покійний взяв у зловмисника гроші на горілку, проте повернувся без коштів і пляшки

У сюжеті «Надзвичайних новин» розповіли про подробиці вбивства у селі Греблі Кременчуцького району – там 66-річний пенсіонер зарубав сокирою свого 44-річного квартиранта Олександра, з яким вони разом пиячили. Потім пенсіонер Іван Петрович пішов до сусідів просити, аби ті викликали поліцію.

На Кременчуччині під час п'янки чоловік забив знайомого сокирою

Покійний жив у цьому будинку близько місяця, бо його хата розвалилася. У той день Олександр взяв у господаря будинку гроші на горілку, проте повернувся п'яним без коштів і пляшки. Пенсіонер розлютився і не хотів пускати квартиранта до хати, проте останній ломився у двері.

Тоді Іван Петрович відчинив і вдарив Олександра сокирою в обличчя, а коли той упав, вдарив ще два рази, смертельним став удар по шиї.

- Я, каже, його звалив і вдарив сокирою по голові – він живий. А тоді я його зарубав як качку, це по його словах, - розповідає сусід Сергій, що почув у день убивства від Івана Петровича.

66-річному пенсіонеру за жорстоке вбивство загрожує провести за ґратами 15 років.

1
Автор: Катерина Турубара Джерело відео: Надзвичайні новини
Теги: убивство сокира пенсіонер пьянка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх