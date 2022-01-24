Пенсіонер зарубав сокирою квартиранта і просив сусідів викликати поліцію (18+)

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 605

Покійний взяв у зловмисника гроші на горілку, проте повернувся без коштів і пляшки

У сюжеті «Надзвичайних новин» розповіли про подробиці вбивства у селі Греблі Кременчуцького району – там 66-річний пенсіонер зарубав сокирою свого 44-річного квартиранта Олександра, з яким вони разом пиячили. Потім пенсіонер Іван Петрович пішов до сусідів просити, аби ті викликали поліцію.

Покійний жив у цьому будинку близько місяця, бо його хата розвалилася. У той день Олександр взяв у господаря будинку гроші на горілку, проте повернувся п'яним без коштів і пляшки. Пенсіонер розлютився і не хотів пускати квартиранта до хати, проте останній ломився у двері.

Тоді Іван Петрович відчинив і вдарив Олександра сокирою в обличчя, а коли той упав, вдарив ще два рази, смертельним став удар по шиї.

- Я, каже, його звалив і вдарив сокирою по голові – він живий. А тоді я його зарубав як качку, це по його словах, - розповідає сусід Сергій, що почув у день убивства від Івана Петровича.

66-річному пенсіонеру за жорстоке вбивство загрожує провести за ґратами 15 років.