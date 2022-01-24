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Дитячі малюнки, планшети та сітки: кременчужани на бойові позиції передали допомогу

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 21

 

Наші військові постійно потребують допомоги

Волонтер з Кременчука Леонід Харченко на сторінці АТО-Майдан-Кременчук відзвітувався за крайню поїздку на передові позиції. 

Для потреб військових придбали 2 планшети та приставку. Вони приступили уже на службу до наших розвідників. Зараз волонтери збирають кошти на планшет та 2 медіаплеєри. Приблизна сума 9700 грн.

Картка Монобанку 5375 4141 2568 4505.
Приватбанку 4149 6090 0685 1267.
 
Чергові 4 сітки та килимки відправили нашим бійцям. Для їх плетіння необхідна біла тканина. 
- Дякуємо павучкам за їх невтомну працю на виготовлення маскувальних сіток для наших із вами захисників.
Звертаємось, у кого є можливість надати білу тканину, сорочки, штани. Звідусіль линуть прохання на виготовлення білих сіток, а наші павучки повиносили із дому все, що тільки можна. Прохання, не полінуйтеся, перегляньте власні запаси у гардеробі, можливо і у вас знайдеться щось біле, сіре, коричневе, що можна використати для нарізання смужок для виготовлення маскувальних сіток, - написав Леонід Харченко.
Якщо у вас є тканина або бажання допомогти - звертайтеся у ГО "АТО-Майдан-Кременчук" за адресою вул. Миколаївська 1-А. тел. для довідок 096-980-02-59 та 066-600-83-07.
 
- Хоча ситуація на фронті напружена, невідомо де коли і як розпочнеться ескалація конфлікту, але відчуття неминучої війни відчувається. Ворог активізує обстріли, працюють снайперські групи. Ворог, обстрілюючи наші позиції, намагається вирахувати наші бойові точки і тут же спрацьовує артилерія ворога.
До речі, у районі Бахмута у наших бійців великі проблеми із дровами. Якщо у когось є можливість допомогти із дровами чи брикетами ми готові вас сконтактувати, - додав Леонід Харченко.
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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога війна АТО ООС
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