Дитячі малюнки, планшети та сітки: кременчужани на бойові позиції передали допомогу

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 21

Волонтер з Кременчука Леонід Харченко на сторінці АТО-Майдан-Кременчук відзвітувався за крайню поїздку на передові позиції.

Для потреб військових придбали 2 планшети та приставку. Вони приступили уже на службу до наших розвідників. Зараз волонтери збирають кошти на планшет та 2 медіаплеєри. Приблизна сума 9700 грн.

Картка Монобанку 5375 4141 2568 4505.

Приватбанку 4149 6090 0685 1267.

Чергові 4 сітки та килимки відправили нашим бійцям. Для їх плетіння необхідна біла тканина.



Звертаємось, у кого є можливість надати білу тканину, сорочки, штани. Звідусіль линуть прохання на виготовлення білих сіток, а наші павучки повиносили із дому все, що тільки можна. Прохання, не полінуйтеся, перегляньте власні запаси у гардеробі, можливо і у вас знайдеться щось біле, сіре, коричневе, що можна використати для нарізання смужок для виготовлення маскувальних сіток, - написав Леонід Харченко. Якщо у вас є тканина або бажання допомогти - звертайтеся у ГО "АТО-Майдан-Кременчук" за адресою вул. Миколаївська 1-А. тел. для довідок 096-980-02-59 та 066-600-83-07. - Дякуємо павучкам за їх невтомну працю на виготовлення маскувальних сіток для наших із вами захисників.Якщо у вас є тканина або бажання допомогти - звертайтеся у ГО "АТО-Майдан-Кременчук" за адресою вул. Миколаївська 1-А. тел. для довідок 096-980-02-59 та 066-600-83-07.