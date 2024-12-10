Завтра у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого нацгвардійця Павла Черниша

Завтра, 11 грудня, у Кременчуці в останню путь проведуть загиблого на війні нацгвардійця Павла Черниша. Про це інформують у Департаменті соціального захисту населення.
Загинув український захисник під час виконання бойового завдання по захисту України 4 грудня 2024 року.
Прощання та поховання Павла Черниша відбудеться у середу, 11 грудня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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