Завтра у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого нацгвардійця Павла Черниша

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 517

Завтра, 11 грудня, у Кременчуці в останню путь проведуть загиблого на війні нацгвардійця Павла Черниша. Про це інформують у Департаменті соціального захисту населення.

Загинув український захисник під час виконання бойового завдання по захисту України 4 грудня 2024 року.

Прощання та поховання Павла Черниша відбудеться у середу, 11 грудня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.