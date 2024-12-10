Привласнення автівки для військових: справу екскомандира 116 бригади ТрО розглядатиме колегія трьох суддів

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Справу екскомандира 116 бригади Територіальної оборони на Полтавщині щодо привласнення автомобіля розглядатиме колегія із трьох суддів. Про це стало відомо із ухвали Київського райсуду Полтави від 3 грудня.

У матеріалах справи зазначено, що звинувачують Олександра Чахлова у привласненні засобу пересування, вчиненого в умовах воєнного стану, та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу Україні).

За першим обвинуваченням полковнику загрожує до п'ятнадцяти років за ґратами. Тож адвокат Чахлова клопотав, аби розгляд справи його клієнта здійснювався колегіально судом у складі трьох суддів. Така процедура можлива відповідно до ч. 2 ст. 31 Кримінального процесуального кодексу України, коли покаранням передбачено ув'язнення на понад десять років.

Суд клопотання адвоката задовольнив: наступне засідання у справі екскомбрига Чахлова розглядатиме колегія суддів.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року бригаді під керівництвом Чахлова отримала від Полтавської міської ради автомобіль.

Того ж дня авто помістили у гараж частини для тимчасового зберігання, до проведення реєстраційних дій, адже машина потрібна була для виконання завдань в районі бойових дій. Втім підозрюваний надав усний наказ про передачу двох комплектів ключів, «повідомивши про намір користуватися ним особисто».

Надалі авто зареєстрували, у документах вказали, що транспорт передано до інженерної роти військової частини та закріплено за солдатом. Проте Чахлов не передав авто до інженерної роти.

В ухвалі Октябрського райсуду Полтави від 5 серпня вказано, що машину підозрюваний передав своїй дружині. Станом на червень 2023 року ринкова вартість автомобіля складала 1 млн 304 тис. 400 грн. Чахлову обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року полковник Олександр Чахлов пішов з посади командира Полтавської 116 окремої бригади територіальної оборони.