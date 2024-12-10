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Привласнення автівки для військових: справу екскомандира 116 бригади ТрО розглядатиме колегія трьох суддів

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 401

 

Про зміну складу суду клопотав адвокат обвинуваченого

Справу екскомандира 116 бригади Територіальної оборони на Полтавщині щодо привласнення автомобіля розглядатиме колегія із трьох суддів. Про це стало відомо із ухвали Київського райсуду Полтави від 3 грудня.

У матеріалах справи зазначено, що звинувачують Олександра Чахлова у привласненні засобу пересування, вчиненого в умовах воєнного стану, та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу Україні).

За першим обвинуваченням полковнику загрожує до п'ятнадцяти років за ґратами. Тож адвокат Чахлова клопотав, аби розгляд справи його клієнта здійснювався колегіально судом у складі трьох суддів. Така процедура можлива відповідно до ч. 2 ст. 31 Кримінального процесуального кодексу України, коли покаранням передбачено ув'язнення на понад десять років.

Суд клопотання адвоката задовольнив: наступне засідання у справі екскомбрига Чахлова розглядатиме колегія суддів.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року бригаді під керівництвом Чахлова отримала від Полтавської міської ради автомобіль.

 

Того ж дня авто помістили у гараж частини для тимчасового зберігання, до проведення реєстраційних дій, адже машина потрібна була для виконання завдань в районі бойових дій. Втім підозрюваний надав усний наказ про передачу двох комплектів ключів, «повідомивши про намір користуватися ним особисто». 

Надалі авто зареєстрували, у документах вказали, що транспорт передано до інженерної роти військової частини та закріплено за солдатом. Проте Чахлов не передав авто до інженерної роти.

В ухвалі Октябрського райсуду Полтави від 5 серпня вказано, що машину підозрюваний передав своїй дружині. Станом на червень 2023 року ринкова вартість автомобіля складала 1 млн 304 тис. 400 грн. Чахлову обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року полковник Олександр Чахлов пішов з посади командира Полтавської 116 окремої бригади територіальної оборони.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: 116 бригада ТрО привласнення автомобіль гуманітарна допомога судова справа
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