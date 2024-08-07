Привласнення гумдопомоги. Екскомандиру 116 бригади ТрО обрали запобіжний захід

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Колишньому командиру 116-ї бригади територіальної оборони полковника Олександру Чахлову, якого підозрюють у привласненні гуманітарної допомоги, суд обрав запобіжний захід. Ця допомога призначалась для бригади. Про це стало відомо з ухвали Октябрського районного суду Полтави, який оприлюднили 5 серпня.

Полтавська міська рада передала на потреби однієї з військових транспорт. Фото: facebook-сторінка Полтавської міськради

Зазначено, що 30 грудня 2022 року військовій частині передали SKODA KODIAQ SPORTLINE 2.0 TDI. Цього ж дня авто помістили у гараж частини для тимчасового зберігання, до проведення реєстраційних дій, адже машина потрібна була для виконання завдань в районі бойових дій. Втім підозрюваний надав усний наказ про передачу двох комплектів ключів, «повідомивши про намір користуватися ним особисто».

Надалі авто зареєстрували, у документах вказали, що транспорт передано до інженерної роти військової частини та закріплено за солдатом. Цим же наказом, командира інженерної роти зобов’язали отримати закріплену за ротою техніку. Водночас Чахлов не передав авто до інженерної роти.

В ухвалі вказано, що машину підозрюваний передав своїй дружині. Станом на червень 2023 року ринкова вартість о автомобіля складала 1 млн 304 тис. 400 грн. Чахлову обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року полковник Олександр Чахлов пішов з посади командира Полтавської 116 окремої бригади територіальної оборони. Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» від власних джерел, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ призначив на цю посаду полковника Максима Сергійовича Литвиненка, який до того обіймав посаду начальника штабу — першого заступника командира 122 окремої бригади територіальної оборони (Одеська область).