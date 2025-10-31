Що зміниться з 1 листопада: початок опалювального сезону, відстрочки від мобілізації онлайн та заборона на вилов риби

У листопаді в Україні реально розпочнеться опалювальний сезон, хоча в деякі багатоповерхівки Кременчука тепло вже подали

Третій місяць осені принесе українцям важливі зміни, деякі з яких торкнуться усіх, а інші лише окремих категорій громадян. У листопаді в Україні реально розпочнеться опалювальний сезон, хоча офіційно про його початок повідомили 28 жовтня. З 1-го листопада починає діяти щорічне осінньо-зимове обмеження на риболовлю, а Україна переходить на більш цифрові та впорядковані правила щодо мобілізації та оплати через QR-коди.

«Кременчуцький Телеграф» розповідає про основні зміни, що нас очікують у листопаді.

Початок опалювального сезону

Як ми писали раніше, відповідно до урядової постанови щодо постачання теплової енергії рішення про початок опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування. Зазвичай тепло подають до будинків після того, як протягом трьох діб поспіль середньодобова температура повітря не перевищує +8°C. Проте, цього року в Кременчуці, як і у всій Україні зробили виключення й оголосили про початок опалювального сезону 28 жовтня без очікування відповідного зниження температури повітря. Цього дня на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради було ухвалене рішення про початок опалювального сезону з 29 жовтня.

Як заявив міський голова Віталій Малецький, тепло спершу почнуть подавати до об’єктів соціальної сфери (соціальних установ, шкіл та дитсадків), а потім побутовим споживачам на що потрібно від 3-х до 5-х днів. Станом на 31 жовтня в деякі багатоповерхівки Кременчука тепло вже подали.

Раніше ми писали, що у місті обіцяли розпочати опалювальний сезон у дитсадках та школах із 1 листопада.

Щодо тарифів на опалення, то у листопаді та до закінчення опалювального періоду вони не зміняться.

Відстрочка від мобілізації

В Україні офіційно продовжений воєнний стан та загальна мобілізація принаймні до 3 лютого 2026 року.

А починаючи з 1 листопада 2025 року спрощується оформлення відстрочок від мобілізації - заяви можна подавати виключно через мобільний застосунок «Резерв+» або в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Територіальні центри комплектування (ТЦК) більше їх не прийматимуть.

Якщо ваш тип відстрочки ще не цифровізований, то адміністратор ЦНАП прийме документи, відсканує їх та надішле до ТЦК в електронному вигляді. Про рішення можна буде дізнатися у «Резерв+» або в адміністратора ЦНАПу.

Підтвердженням відстрочки є електронний військово-обліковий документ із QR-кодом. Його можна показати з екрана телефону, роздрукувати через застосунок «Дія», або отримати копію у ЦНАПі.

У Міноборони зазначили, що понад 80% усіх відстрочок відтепер оформлюватись онлайн через застосунок «Резерв+», а інші — через ЦНАПи, а не ТЦК та СП, як це відбувалося досі. Цей перелік буде розширюватись і ще два типи відстрочок з’являться у застосунку найближчим часом.

Для тих, хто має оформлену відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією, система продовжить її автоматично. Це стосується 14 категорій громадян - їх продовжать 600 тисячам військовозобов'язаних.

Нові правила використання QR-кодів

З 1 листопада в Україні набувають чинності нові правила використання QR-кодів для грошових переказів між рахунками. Ці зміни стосуються всіх банківських застосунків, через які користувачі переказують гроші на рахунок, IBAN або за реквізитами.

Що зміниться:

у банківських застосунках з’явиться вбудований сканер QR-кодів на головному екрані. Тепер можна буде швидко відсканувати код для платежу;

новий QR-код матиме єдиний логотип — знак гривні (₴) у білому колі. Це допоможе відразу розпізнати, що код призначений для оплати;

користувачі зможуть створювати, показувати й передавати QR-коди між застосунками на одному смартфоні, щоб здійснювати миттєві платежі, наприклад, під час покупок онлайн;

торговці зможуть додавати у QR-код дані про місце продажу та рахунок, щоб система автоматично обробляла платіж, також вони зможуть заблокувати зміну певних полів у QR-коді, наприклад суми оплати, щоб уникнути помилок або шахрайства.

Нові правила зроблять оплату за QR-кодом швидшою, зручнішою та безпечнішою. У підсумку, QR-коди можна буде використовувати:

у магазинах та кафе без черг;

на касах самообслуговування;

в онлайн-магазинах, де немає кнопок Google Pay або Apple Pay.

Масштабне впровадження QR-кодів для грошових переказів буде поступовим.

Заборона на вилов риби

З 1 листопада 2025 року в Україні починає діяти щорічна осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Риболовля буде дозволена лише за межами зимувальних ям.

З криги можна користуватися зимовими вудками та жерлицями. Без льоду — донними, поплавковими чи спінінгами, але не більше ніж із 7 гачками на одну особу. Заборонено використовувати снасті з гачками, у яких відстань між цівкою і жалом перевищує 10 мм. Цілорічно заборонено ловити рибу на одинарні, подвійні чи потрійні гачки без приманок.

Порушникам загрожують штрафи та компенсація збитків. А за істотну шкоду передбачена кримінальна відповідальність за ст. 249 ККУ — штраф від 17 000 до 85 000 грн або до 3-х років позбавлення волі.

«Пакунок школяра»: час спливає

До 15 листопада батьки першокласників можуть подати заяви на участь у програмі «Пакунок школяра». Зробити це можна через мобільний додаток «Дія» або особисто у сервісних центрах Пенсійного фонду України.

Виплати одноразової допомоги здійснюватимуться на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання — зокрема, на «Дія.Картку» або інший рахунок в уповноваженому банку, який заявник зазначить у заяві. Грошова допомога у 5000 грн передбачена на підготовку дітей до школи.

Житлові субсидії: ще можна встигнути

У листопаді комунальні тарифи за послуги, які регулюються з боку держави, не зміняться.

Що ж до субсидій — то для тих українців, які мають право на отримання субсидії та звернуться по неї до 30 листопада, вона буде виплачена з початку опалювального періоду. Після цієї дати субсидію нараховуватимуть з місяця подачі заяви.

Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький Телеграф» надавав поради читачам, як дізнатися про призначення житлової субсидії на новий опалювальний період.