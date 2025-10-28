Із 1 листопада на Полтавщині штрафуватимуть рибалок: розпочинається заборона на вилов риби

Рибалити дозволено лише за межами зимувальних місць — за порушення передбачені штрафи і кримінальна відповідальність
З 1 листопада 2025 року в Україні починає діяти щорічна осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Столичного округу.
Заборона запроваджується для збереження рибних популяцій у період, коли риба стає малорухливою, збирається у великі скупчення й припиняє харчування. Будь-який вилов у таких місцях може завдати шкоди запасам і вплинути на успішність весняного нересту.
Риболовля буде дозволена лише за межами зимувальних ям.
З криги можна користуватися зимовими вудками та жерлицями.
Без льоду — донними, поплавковими чи спінінгами, але не більше ніж із 7 гачками на одну особу.
Заборонено використовувати снасті з гачками, у яких відстань між цівкою і жалом перевищує 10 мм.
Цілорічно заборонено ловити рибу на одинарні, подвійні чи потрійні гачки без приманок.
Порушникам загрожують штрафи та компенсація збитків:
щука — 3 468 грн;
судак — 3 587 грн;
сом — 5 117 грн.
(Постанова КМУ №1042 від 2023 року за посиланням).
За істотну шкоду передбачена кримінальна відповідальність за ст. 249 ККУ — штраф від 17 000 до 85 000 грн або до трьох років позбавлення волі.
У Держекоінспекції закликали громадян дотримуватися правил рибальства та свідомо ставитися до природних ресурсів.
Нагадаємо, що браконьєр із Кременчука має сплатити понад 250 тис. грн за вилов риби під час нересту.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.