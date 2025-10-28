Із 1 листопада на Полтавщині штрафуватимуть рибалок: розпочинається заборона на вилов риби

Рибалити дозволено лише за межами зимувальних місць — за порушення передбачені штрафи і кримінальна відповідальність

З 1 листопада 2025 року в Україні починає діяти щорічна осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Столичного округу.

Заборона запроваджується для збереження рибних популяцій у період, коли риба стає малорухливою, збирається у великі скупчення й припиняє харчування. Будь-який вилов у таких місцях може завдати шкоди запасам і вплинути на успішність весняного нересту.

Риболовля буде дозволена лише за межами зимувальних ям.

З криги можна користуватися зимовими вудками та жерлицями.

Без льоду — донними, поплавковими чи спінінгами, але не більше ніж із 7 гачками на одну особу .

Заборонено використовувати снасті з гачками, у яких відстань між цівкою і жалом перевищує 10 мм .

Цілорічно заборонено ловити рибу на одинарні, подвійні чи потрійні гачки без приманок.

Порушникам загрожують штрафи та компенсація збитків:

щука — 3 468 грн;

судак — 3 587 грн;

сом — 5 117 грн.

(Постанова КМУ №1042 від 2023 року за посиланням).

За істотну шкоду передбачена кримінальна відповідальність за ст. 249 ККУ — штраф від 17 000 до 85 000 грн або до трьох років позбавлення волі.

У Держекоінспекції закликали громадян дотримуватися правил рибальства та свідомо ставитися до природних ресурсів.

