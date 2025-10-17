Браконьєр із Кременчука має сплатити понад 250 тис. грн за вилов риби під час нересту

Житель Кременчука має сплатити 252 491 грн збитків, завданих природі через незаконний вилов риби в період нерестової заборони. Відповідне рішення виніс Кременчуцький районний суд за позовом Полтавського рибоохоронного патруля.

Відомо, що факт порушення зафіксували у квітні 2023 року на території Білецьківських плавнів. Інспектори Полтавського рибоохоронного патруля спільно з поліцією виявили браконьєра під час рейду. У нього вилучили заборонене знаряддя лову, а саме порушення належно задокументували.

Справу розглянули в суді. Позов Полтавського рибоохоронного патруля задовольнили повністю.

За рішенням суду, кошти, стягнуті з браконьєра, спрямують до спеціального фонду бюджету Кам’янопотоківської громади. Їх використають на природоохоронні заходи та відновлення водних біоресурсів.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині викрили браконьєра, який виловив 50 кг риби на 370 тис. грн збитків.