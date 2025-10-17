«Мінус 6 мільйонів гривень»: блогерка з Кременчука Ксюша Манекен заявляє про крадіжку коштів з рахунку

Відома українська блогерка, власниця бренду одягу Ксюша Манекен (Оксана Волощук) родом з Кременчука. Днями дівчина видала в ефір інформацію про те, що в неї вкрали понад шість мільйонів гривень.
Дівчина розповіла, що її бухгалтерка порадила перевестись на Monobank, бо це нібито кращий сервіс. Перед цим вирішила вивести невелику суму грошей з рахунку.
Протягом спілкування в дівчини не виникло жодних підозр, адже вона сама вийшла на зв’язок, спілкувалася нібито з менеджером банку, який запевнив, що її запит виконають.
Виконавши всі дії, Ксюша Манекен просто відклала телефон, очікуючі, поки додаток перезавантажиться. Шахраї тим часом почали переказувати кошти з ФОП-рахунку бренду одягу та інші ФОПи.
Дівчина розуміє, що це її провина, адже вона повелась на шахраїв, проте вона каже, що обурена банком, в якого не виникло підозр, що різко почали переказуватися чималі суми на різні ФОПи.
Під відео «прийшло» багато коментаторів, серед яких був і співзасновник Monobank Олег Гороховський:
Пізніше співвласник Monobank відреагував на ситуацію в своєму телеграм-каналі.
Він пояснив, що система не порахувала платежі, які здійснили з ФОП, тому що «це досить типова активність для підприємців, які ведуть активний бізнес», а через те, що Волошина видалила додаток, вона не отримувала повідомлення про списання грошей з рахунку.
Проте Ксюша Манекен не заспокоюється. Вона обурена реакцією коментаторів на ситуацію. Вчора дівчина написала черговий пост:
Блогерка продовжує звинувачувати банк, який за її словами, порушив Постанови НБУ Nº58 від 28.05.2021, що вимагають посилену автентифікацію клієнта (Strong Customer Authentication) — щонайменше два незалежні фактори підтвердження (наприклад, пароль +
SMS або Face ID + код).
Також вважає, що порушений Закон України Nº361-IX, згідно якого банк зобов’язаний виявляти та зупиняти підозрілі операції, особливо коли вони перевищують 400 000 грн або мають ознаки аномальної активності.
Блогерка згадує порядок фінмоніторингу: «Банк мав перевірити реакцію клієнта на нетипову активність і походження операцій», а також відсутність, на її думку, контролю нетипової активності.
Блогерка закликала кожного, хто опиниться у подібній ситуації, робити те саме.
Інформація, оприлюднена в цьому матеріалі, ґрунтується на заявах публічних осіб у відкритих джерелах (Instagram, Telegram). На момент публікації редакції не відомо про офіційні результати перевірки банку чи правоохоронних органів. Ми готові оновити матеріал після отримання додаткових коментарів від сторін.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.