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На Полтавщині браконьєр виловив 50 кг риби — йому нарахували 370 тис. грн збитків та відкрили кримінальне провадження

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 114

 

Чоловік ловив рибу сітками у річці Сулі Національного парку «Нижньосулинський» - йому загрожує до 3-х років обмеження волі

На Полтавщині поліцейські задокументували факт незаконного рибного промислу на території національного парку. Про незаконний вилов риби 1-го серпня до чергової частини відділу № 1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції надійшло повідомлення від працівників природного фонду Національного парку «Нижньосулинський». Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Отримавши повідомлення про правопорушення, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Глобинщини. Правоохоронці встановили, що поблизу села Мирони Кременчуцького району у річці Сулі, в межах національного природного парку, місцевий 60-річний чоловік здійснював незаконний вилов риби з використанням сіток.

У ході проведення першочергових слідчих дій у правопорушника вилучили сітки та близько 50 кілограмів риби різних видів. За попередньою оцінкою фахівців, сума завданих державі збитків становить понад 370 тисяч гривень.
За даним фактом підрозділом дізнання поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання — до 3-х років обмеження волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що браконьєр у ставку виловив 7,5 кг риби, переважно карасів — йому нарахували збитків на 104 тис. грн та відкрили кримінальне провадження.

Ми також повідомляли, що на Полтавщині судитимуть рибного браконьєра, який завдав збитків громаді на понад 6 млн грн.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини браконьєр Сула сітки риба
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