Сьогодні, 17 жовтня, у Кременчуці на перехресті вулиць Софіївської та Академіка Маслова сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили очевидці з місця події.
Відомо, що на дорозі не розминулися два автомобілі — BMW та Mercedes. Внаслідок зіткнення BMW врізався у стіну будинку.
Також на місці події працювали медики «швидкої».
Правоохоронці фіксують усі обставини події та всановлюють причину аварії.
