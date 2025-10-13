У Кременчуці на перехресті зіткнулися два авто: постраждала пасажирка

Учора, 12 жовтня, близько 16.00 на перехресті вулиці Вадима Пугачова та проспекту Свободи у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, автомобіль Citroen під керуванням 44-річного водія зіткнувся з автомобілем Honda, за кермом якого був 35-літній чоловік.

Унаслідок зіткнення травмувалася 41-річна пасажирка Honda. Її госпіталізували до лікарні.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Нині поліція встановлює причини та обставини аварії.

