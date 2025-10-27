У Кременчуці з 1 листопада розпочнуть опалювальний сезон у дитсадках і школах

Сьогодні, 12:24 Переглядів: 330

Після соціальної сфери тепло подадуть у житлові будинки

У Кременчуці готуються до старту опалювального сезону. З 1 листопада тепло почнуть подавати до закладів соціальної сфери — у першу чергу до дитячих садочків і шкіл. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді 27 жовтня.

Перед запуском теплопостачання комунальні служби перевіряють стан мереж у різних районах міста. Опалення у житлових будинках почнуть вмикати після підключення соціальних об’єктів.

Нагадаємо, з початку жовтня до медзакладів Кременчука почали подавати тепло.