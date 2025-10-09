Відсьогодні у лікарнях Кременчука почнуть вмикати опалення

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 9

Сьогодні, 9 жовтня, у медичних закладах Кременчука почнуть вмикати опалення. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету.

— Перше звернення у нас було — це дитяча лікарня. У них там найбільше ця проблематика стоїть. Далі потрібно пологовий будинок, лікарню інтенсивного лікування та інші, — повідомив мер.

Віталій Малецький також звернув увагу керівників медзакладів на раціональне споживання теплоносія — без крайньої на те потреби мінімізувати його подачу.

Контроль за цим міський голова доручив своїй заступниці Ользі Усановій, якій підпорядковується медична система міста.

Нагадаємо, минулого тижня на засіданні виконкому Віталій Малецький наголосив, що місто готується до початку опалювального сезону майже цілодобово.